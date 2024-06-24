رئيس الوزراء القطري يبحث مع كاميرون آخر مستجدات الوساطة بغزة

بحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في لندن خطورة الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وآخر مستجدات جهود الوساطة.

وقال رئيس مجلس الوزراء القطري "نسعى لتوحيد وتعزيز جهود وقف الحرب في غزة وضمان تدفق المساعدات بشكل مستدام".

سررت بلقائكم سعادة اللورد @David_Cameron، نتطلع لتطوير سبل العلاقات بين بلدينا الصديقين. كما نسعى لتوحيد وتعزيز الجهود الهادفة لوقف الحرب في قطاع غزّة، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية بشكلٍ مستدام. pic.twitter.com/KT1XunVEqE — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) June 24, 2024

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ولا سيما في مجال الاستثمار، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما ناقشا آخر التطورات في أفغانستان وأوكرانيا وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.