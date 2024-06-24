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رئيس الوزراء القطري يبحث مع كاميرون آخر مستجدات الوساطة بغزة

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجتمع مع وزير الخارجية البريطاني الخارجية القطرية
الشيخ محمد بن عبد الرحمن (يسار) أثناء لقائه كاميرون في العاصمة البريطانية لندن (الخارجية القطرية)
24/6/2024

بحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في لندن خطورة الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وآخر مستجدات جهود الوساطة.

وقال رئيس مجلس الوزراء القطري "نسعى لتوحيد وتعزيز جهود وقف الحرب في غزة وضمان تدفق المساعدات بشكل مستدام".

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ولا سيما في مجال الاستثمار، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما ناقشا آخر التطورات في أفغانستان وأوكرانيا وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)