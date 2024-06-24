توقيف 8 أشخاص في ماليزيا بشبهة الارتباط بتنظيم الدولة

أعلن وزير الداخلية الماليزي سيف الدين ناسوتيون إسماعيل اليوم الاثنين اعتقال 8 أشخاص يشتبه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية وكانوا يخططون لشن هجمات على الملك ورئيس الوزراء.

وقد أوقف المشتبه بهم نهاية الأسبوع في مختلف أنحاء الدولة، وفق ما أفاد الوزير.

وأشار إلى أن تحقيقا أوليا للشرطة خلص إلى أن هناك تهديدات ضد الملك ورئيس الوزراء وشخصيات بارزة وكبار القيادات في قوة الشرطة الماليزية.

وينحدر الرجال الستة والمرأتان من خلفيات متباينة، إذ بينهم عاطلون عن العمل ومهنيون متعلمون، وفق إسماعيل.

وفي مارس/آذار الماضي اقتحم مهاجم يحمل ساطورا ويشتبه في أنه على صلة بتنظيم القاعدة مركزا للشرطة في ولاية جوهر وقتل عنصرين.

وقتل المهاجم -الذي قالت الشرطة إنه على صلة بـ"الجماعة الإسلامية"- أحد الشرطيين بساطور، قبل أن ينتزع مسدسا ويطلق النار على الآخر.

واتُّهمت "الجماعة الإسلامية" بتنفيذ سلسلة هجمات دامية بالمتفجرات في المنطقة، بما في ذلك تفجير بالي في إندونيسيا الذي أودى بحياة 202 شخص، بينهم 88 أستراليا.

وأفاد المفتش العام للشرطة رضا الدين حسين في مارس/آذار الماضي بأن ماليزيا ستعزز الإجراءات الأمنية.