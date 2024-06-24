الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الأحد، استهداف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي بصواريخ وزورق مسير، لانتهاكهما حظر الوصول إلى موانئ إسرائيل الذي تفرضه الجماعة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان إن القوات البحرية الحوثية نفذت عملية استهداف سفينة "ترانزورلد نافيغيتر" في البحر الأحمر بزورق مسيّر، مما أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة، كما تم استهداف سفينة "ستولت سيكويا" في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة، وحققت العملية أهدافها بنجاح حسب قوله.

وأشار سريع إلى أن استهداف السفينتين جاء لانتهاك الشركات المالكة لهما قرار حظر الدخول إلى الموانئ الإسرائيلية الذي تفرضه الحركة، دون ذكر الجهة المالكة للسفينتين.

وحذّر المتحدث الحوثي الشركات المستمرة في التعامل التجاري مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال الشحن البحري بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف بشكل مباشر.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إجلاء طاقم سفينة تجارية شرق اليمن، بعد إطلاق نداء استغاثة جراء تسرب مياه.

وسبق أن أعلنت جماعة الحوثي، مساء السبت، أن قواتها استهدفت بمسيرات 5 سفن في ميناء حيفا شمالي إسرائيل والبحر الأبيض المتوسط، بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق، وفق بيان صادر عن القوات المسلحة التابعة للحوثيين.

وتشن جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، هجمات على سفن الشحن الإسرائيلية أو المرتبطة بها، خاصة في البحر الأحمر، بصواريخ ومسيّرات، وذلك تضامنا مع غزة التي تشن عليها إسرائيل عدوانا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين باليمن، لكن ذلك لم ينجح في ردعهم حسب الخبراء والمحللين.