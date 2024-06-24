الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة واشتباكات في طوباس

شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية واسعة طالت عشرات الفلسطينيين صباح اليوم الاثنين في مدن الضفة الغربية، فيما أصيب شاب برصاص القوات الإسرائيلية في نابلس، وسط اندلاع اشتباكات في طوباس.

وأجرت قوات الاحتلال تحقيقات ميدانية في كفر نعمة غرب رام الله وسلواد شرقها طالت نحو 80 شخصا، أفرجت عن بعضهم واعتقلت آخرين، دون معلومات دقيقة عن عدد المعتقلين، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

ومما أمكن تأكيده، اعتقال القوات الإسرائيلية 12 فلسطينيا بينهم أطفال وسيدة منذ الليلة الماضية باقتحامات مدن الضفة الغربية، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

من جانبها، أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال اقتحم بلدة سلواد واعتقل 29 فلسطينيا بينهم أطفال، بعد التنكيل بهم، خلال مداهمة وتفتيش منازل ذويهم.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت كفر نعمة غربا واعتقلت نحو 30 فلسطينيا، في حملة اعتقالات غير مسبوقة.

تغطية صحفية : قوات الاحتلال تنكّل بشاب خلال اعتقاله من بلدة بلعا شرق طولكرم صباح اليوم pic.twitter.com/gJe5S5kIUZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 24, 2024

اعتقال طفل

وذكر شهود العيان أن جنود الاحتلال اعتدوا على عدد من المعتقلين، ودمروا منازلهم بعد العبث بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الطفل الجريح، محمد منذر الزعاقيق، من بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية بعد دهم منزله.

وأصيب الطفل البالغ من العمر 12 عاما برصاص قوات الاحتلال الأسبوع الماضي، ويأتي اعتقاله بعد يوم واحد من اعتقال 3 أطفال آخرين في البلدة.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ذكرت أن 450 طفلا قاصرا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومراكز التوقيف والمعسكرات.

وأضافت أن العدد الأكبر من المعتقلين الصغار يقبع في سجن عوفر العسكري، ويقدر عددهم بـ270، والباقون في سجون الشارون ومجدو.

وأوضحت الهيئة أن عددا من المعتقلين ما زالوا في مراكز التوقيف وأن أعمارهم تتراوح بين 13 و17 سنة، وأن 9 منهم حكموا بالاعتقال الإداري.

تغطية صحفية: دمار كبير في البنية التحتية أحدثته جرافات الاحتـــــلال خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس. pic.twitter.com/eVqlbUnxPV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 24, 2024

اقتحامات

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي معززة بعدد من الآليات العسكرية وجرافتين مدينة طوباس ومحيط مخيم الفارعة شمال شرق الضفة الغربية.

وسُمعت أصوات إطلاق نار كثيف خلال عملية الاقتحام، تخللها إلقاء مقاومين عبوات ناسفة محلية الصنع على الآليات العسكرية في منطقة وادي الفارعة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية من حاجز الطور.

وفي نابلس أيضا، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي في القدم، في حين قال الشهود إن مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال وفلسطينيين وسط المدينة.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعد الجيش والمستوطنون اعتداءاتهم على الضفة، بما فيها القدس المحتلة، مما خلف 548 شهيدا وحوالي 5200 جريح وأكثر من 9185 معتقلا فلسطينيا.