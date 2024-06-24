أعرب المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن قلقه الشديد بشأن تصاعد الأوضاع في الشرق الأوسط، محذرا من احتمال تصاعد رقعة الصراع إلى لبنان قريبا.

وجاءت تصريحات بوريل قبل بضعة أيام من تهديد حزب الله لقبرص، وهي دولة عضو بالاتحاد الأوروبي.

وأوضح بوريل خلال مؤتمر صحفي قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أنهم على شفا حرب قد تمتد تأثيراتها، مع تصاعد خطر تأثير الحرب على جنوب لبنان بشكل متزايد يوما بعد يوم.

ومن جانبها، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن توجهها إلى لبنان، معبرة عن قلقها من التوترات المتصاعدة على الحدود مع إسرائيل.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس رفضه القاطع للتهديدات التي وجهها حزب الله ضد قبرص، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيقف بقوة ضد أي تهديدات تستهدف دول الاتحاد.

وبدورها، أدانت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب استمرار تدهور الوضع في غزة رغم الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار، داعية الاتحاد الأوروبي إلى استخدام كل الوسائل الممكنة لإجبار الأطراف على الالتزام بالهدنة.

تجدر الإشارة إلى أن التوترات في المنطقة تشهد تصاعدا مستمرا، مما يزيد من التحديات على المستوى الإقليمي والدولي، ويستدعي استجابة دولية فورية لتفادي تفاقم الأزمة الإنسانية والسياسية في المنطقة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.