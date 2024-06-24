استشهاد مدير الإسعاف بغزة ودبابات الاحتلال تواصل التوغل برفح

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم الاثنين عن استشهاد مدير الإسعاف والطوارئ بالقطاع هاني الجعفراوي في قصف إسرائيلي ضمن الحرب المتواصلة منذ 9 شهور.

ونعت الوزارة في بيان الشهيد الجعفراوي، الذي كان نموذجا للتضحية والثبات والعزيمة مع زملائه المسعفين في أداء واجبهم الإنساني بإخلاء الجرحى والشهداء على مدار الساعة، رغم القصف والتهديد الإسرائيلي الذي يتجاهل المواثيق والمعاهدات الدولية.

وجددت الوزارة دعوتها المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والحقوقية إلى وقف العدوان الإسرائيلي وحماية المنظومة الصحية وكوادرها، مؤكدة على ضرورة ملاحقة إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وقتل الكوادر الصحية والإنسانية.

ولم يتضمن بيان وزارة الصحة تفاصيل عن ملابسات استشهاد الجعفراوي، لكن وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلت عن مصادر طبية أن الجعفراوي قتل في قصف طائرات إسرائيلية لعيادة الدرج الطبية وسط مدينة غزة.

وأعلن جهاز الدفاع المدني في غزة الليلة الماضية أن طواقمه انتشلت جثتي فلسطينيين يعملان في وزارة الصحة مع إصابة آخرين جراء قصف تلك العيادة.

وحتى الآن، لم تصدر إفادة رسمية إسرائيلية حول هذا الموضوع.

استشهاد 28 فلسطينيا

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد 28 فلسطينيا وإصابة 66 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر.

وبهذا، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 37 ألفا و626 شهيدا، و86 ألفا و98 مصابا.

ومن جهته، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال تنسف عددا من المنازل وسط مدينة رفح، مشيرا إلى أن المروحيات العسكرية الإسرائيلية تشن غارات على مناطق غربي المدينة.

وأضاف المراسل أن جثث 4 شهداء وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بعد قصف منازل شرق مخيم البريج.

وأفاد المراسل أيضا باستشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر في قصف مدفعي استهدف المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط القطاع.

ومن جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها قصفوا بقذائف هاون من العيار الثقيل جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين خلف برج المصري جنوب رفح.

كما أشار سكان مدينة رفح أمس الأحد إلى أن دبابات إسرائيلية تقدمت إلى أطراف منطقة المواصي، التي تضم خياما للنازحين شمالي غربي المدينة، مما أجبر العديد من الأسر على النزوح شمالا إلى خان يونس ودير البلح وسط غزة.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.