أمير قطر ورئيس وزراء هولندا يبحثان التطورات في غزة

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته تطورات الأوضاع في قطاع غزة، إلى جانب قضايا إقليمية ودولية.

جاء ذلك خلال لقائهما في مدينة لاهاي ضمن اليوم الثاني من زيارة هي الأولى يجريها أمير قطر إلى هولندا، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".

وقال الديوان الأميري إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد خلال اللقاء على موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حل الدولتين.

كما جدد أمير قطر تأكيده على استمرار العمل في مسارات الوساطة الدبلوماسية الرامية لوقف الاقتتال الدائر في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن شكره لأمير قطر لدوره المهم كوسيط في الصراع بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، ودوره في إطلاق سراح المحتجزة الهولندية.

والأحد، وصل أمير قطر إلى مدينة أمستردام في زيارة رسمية قالت الوكالة القطرية إنها تعطي زخما جديدا للعلاقات بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي.

وتقود قطر ومصر والولايات المتحدة وساطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، ونجحت في إقرار هدنة مؤقتة استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى ومحتجزين بين حماس وإسرائيل، وإدخال كميات شحيحة من المساعدات والوقود إلى القطاع المحاصر للعام الـ18.

ولم تثمر جهود مماثلة للدول الثلاث في الوصول بعد لهدنة جديدة، رغم اجتماعات متكررة بين باريس والقاهرة والدوحة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي مطلق، خلفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، إضافة إلى آلاف المفقودين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.