ألمانيا تحذر من تزايد خطر نشوب حرب شاملة بالشرق الأوسط

عبّرت ألمانيا عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بتصاعد العنف على حدود إسرائيل مع لبنان، وتزايد خطر نشوب صراع أوسع في المنطقة، ودعت إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وحذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال كلمة لها في مؤتمر أمني بإسرائيل اليوم الاثنين، من أن إسرائيل قد "تخسر نفسها" في الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وأن الغضب المتزايد جراء معاناة المدنيين في غزة يقوض أمن إسرائيل.

وقالت بيربوك "نحن قلقون للغاية حيال تزايد العنف على الحدود الشمالية. سأزور بيروت غدا مرة أخرى لهذا السبب تحديدا".

وأضافت "نعمل دون كلل مع شركائنا لإيجاد حلول يمكن أن تحول دون تزايد المعاناة، فخطر التصعيد غير المقصود والحرب الشاملة يتزايد يوما بعد يوم".

وتابعت "بصفتي صديقة لإسرائيل، أريد أن أكون صريحة: هذا الغضب لا يساعد إسرائيل على تلبية احتياجاتها الأمنية، وإنما على العكس من ذلك، يخدم فقط حملة حماس لإثارة المزيد من التصعيد".

وسلطت بيربوك الضوء على الوضع الإنساني في غزة، قائلة إن ما لا يقل عن 17 ألف طفل فقدوا والديهم أو انفصلوا عنهما حتى الآن.

وأشارت إلى تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل تعذيب المعتقلين وطرد المستوطنين المتطرفين للفلسطينيين من منازلهم في الضفة الغربية.

هدنة في غزة

وفي تصريحات أخرى، اليوم الاثنين، بلوكسمبورغ، التي تستضيف اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم، إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة، قبل انطلاقها في زيارة إلى الشرق الأوسط.

وقالت بيربوك، التي تدعم بلادها تل أبيب في حربها على غزة، إنها ستبدأ اليوم زيارة إلى الشرق الأوسط تشمل إسرائيل وفلسطين ولبنان.

وذكرت أن هناك حاجة إلى هدنة إنسانية في غزة، وادعت أن المشاهد الآتية من غزة والأفكار بشأن الأسرى الذين ما زالوا مختطفين تفطر القلب.

وأضافت "بالنسبة لي ولنا ولشركائنا، فإن دفن رؤوسنا في الرمال الآن ليس خيارا على الإطلاق"، كما أكدت أنه يجب إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وإنهاء معاناة الفلسطينيين.

وعلى غرار الدول الأوروبية الأخرى، أثارت الحرب على قطاع غزة معارضة شعبية في ألمانيا مع ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى أكثر من 37 ألفا حتى الآن، مما دفع حكومة المستشار أولاف شولتس إلى تشديد لهجتها حيال سلوك إسرائيل، مقارنة بما كان عليه الحال في بداية العدوان على غزة.