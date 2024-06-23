نتنياهو يتوقع حل الخلاف بشأن تأخير تسليم الأسلحة الأميركية قريبا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن التأخير في تسليم الأسلحة المتعلق بحرب غزة سيتم حله قريبا، وسط توترات متصاعدة بين الحليفين.

وقال نتنياهو خلال اجتماع لحكومته اليوم الأحد "أقدر كثيرا دعم الرئيس جو بايدن والإدارة الأميركية لإسرائيل -معنويا وماديا- بوسائل الدفاع ووسائل الهجوم، لكن منذ نحو 4 أشهر كان هناك انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، وعلى مدى أسابيع عديدة ناشدنا أصدقاءنا الأميركيين تسريع الشحنات، وقد فعلنا ذلك مرارا".

وأشار إلى أن إسرائيل حصلت على بعض الأسلحة، لكن كمية أخرى كبيرة لم تصل، وأكد أن كبار المسؤولين الإسرائيليين مارسوا ضغوطا على نظرائهم الأميركيين "على أعلى مستويات، وعلى جميع المستويات" من أجل تسريع تسليم الأسلحة.

وأضاف نتنياهو "بعد أشهر لم يطرأ تغيير على الوضع، قررت التعبير عن الأمر علنا بناء على سنوات من الخبرة ومعرفة أن هذه الخطوة ضرورية لحل الأزمة".

وختم حديثه بالقول "في ضوء ما سمعته في اليوم الأخير آمل وأعتقد أن هذه القضية سيتم حلها في المستقبل القريب".

وأثار نتنياهو حفيظة واشنطن الأسبوع الماضي بعدما خرج في مقطع فيديو اتهمها فيه بـ"حجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل"، وقال مسؤولون أميركيون إنه لا علم لديهم عما كان يتحدث عنه رئيس الوزراء.

وتتزامن تصريحات نتنياهو مع زيارة يقوم بها وزير الدفاع يوآف غالانت إلى واشنطن لإجراء محادثات بشأن حرب غزة.

والخميس الماضي، قال نتنياهو إن إسرائيل بحاجة إلى ذخيرة أميركية لخوض "حرب من أجل وجودها" في ظل حربها على غزة ومواجهتها مع حزب الله اللبناني على الحدود الشمالية.

ومنذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، بحسب بيانات إسرائيلية وأميركية.

وأوائل يونيو/حزيران الجاري وقعت إسرائيل صفقة لشراء 25 مقاتلة أميركية من طراز "إف 35" بقيمة 3 مليارات دولار، وفق بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وفي أبريل/نيسان الماضي وقع بايدن حزمة مساعدات لإسرائيل تبلغ 26.4 مليار دولار، من بينها 14 مليارا مساعدات عسكرية.

وجراء الدعم العسكري الأميركي المطلق لإسرائيل يحمّل الفلسطينيون واشنطن مسؤولية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ نحو 9 أشهر، والتي خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح.