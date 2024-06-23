مقتل ضابط احتياط إسرائيلي في معارك جنوبي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت، مقتل ضابط في صفوفه خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية في جنوب قطاع غزة، مما يرفع مجموع قتلاه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 665 قتيلا.

وقال الجيش، في بيان، إن الضابط القتيل هو غروس ملكيا، وهو من سلاح الدروع ويبلغ من العمر 25 عاما، وقتل في معركة جنوبي قطاع غزة.

ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، يرتفع بذلك عدد العسكريين القتلى في صفوف جيش الاحتلال منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 665، بينهم 313 قتلوا خلال المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

كما تشير المعطيات إلى إصابة 3894 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، بينهم 1977 بالمعارك البرية.

وفي السادس من مايو/ أيار الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، متجاهلا تحذيرات دولية من تداعيات ذلك على حياة النازحين بالمدينة، وسيطر في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي مطلق، خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد ومصاب، مما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل إسرائيل عدوانها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.