مظاهرات تضامنية مع غزة في مدن حول العالم

شهدت عدة عواصم ومدن حول العالم مظاهرات ومسيرات تضامنا مع غزة، وتنديدا باستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي خلّفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح، وأجبرت نحو مليوني فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.

السنغال

وفي العاصمة السنغالية داكار، خرج اليوم الأحد نحو 200 شخص في مسيرة تضامنية مع فلسطين.

وانطلقت المسيرة، التي نظمها "التحالف السنغالي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، من أمام مستشفى عباس نداو في داكار، وارتدى المشاركون في المسيرة قمصانا وقبعات تحمل عبارة "فلسطين حرة".

وحمل المشاركون أعلام فلسطين والسنغال، ورددوا شعارات من قبيل "إسرائيل المجرمة" و"القاتل نتنياهو" و"فلسطين حرة".

كندا

وفي كندا، احتشد العشرات من الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية، أمس السبت، في عدة مدن للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يقرب من 9 أشهر، خلفت ما يقرب من 40 ألف شهيد وآلاف الجرحى.

وتُظهر المقاطع تجمهر الحشود في مدينة مونتريال وأوتاوا وتورونتو، تضامنا مع الكوادر الطبية في قطاع غزة، وارتدى بعضهم الرداء الأبيض للأطباء الذي لطخ باللون الأحمر، ورفعوا اللافتات والأعلام الفلسطينية.

كما شارك البعض في مشهد احتجاج الموت، في إشارة إلى عدد الشهداء المتزايد في ظل العدوان الإسرائيلي المتصاعد على القطاع.

العشرات يتظاهرون في شوارع مدينة مونتريال الكندية دعما لغزة#حرب_غزة pic.twitter.com/oOF2LNjQqh — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) June 23, 2024

فرنسا

ونظم ناشطون في العاصمة الفرنسية، باريس، تجمعا للضغط من أجل إلغاء مشاركة إسرائيل في الألعاب الأولمبية القادمة في باريس.

وقال الداعون إلى التجمع، الذي نظمته جمعية "فرنسا فلسطين تضامن"، إنه يهدف إلى الدعوة لاستبعاد الوفد الأولمبي الإسرائيلي من ألعاب باريس، كما حصل مع روسيا.

ويتهم المنظمون إسرائيل باغتيال عدد من المدربين الرياضيين الفلسطينيين، واللاعبين، وكوادر رياضية، كما يتهمون الجيش الإسرائيلي بتدمير المرافق الرياضية في غزة، وتحويلها إلى معسكرات لتعذيب الفلسطينيين.

ألمانيا

وشهدت العاصمة الألمانية، برلين، مسيرة مناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة.

وندد المتظاهرون باستشهاد آلاف الأطفال في هذه الحرب التي طالبوا بوقفها فورا، ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى التحرك في هذا الاتجاه.

ونكلت الشرطة الألمانية بالمتظاهرين في محاولة لفض المسيرة.

هولندا

وخرجت في العاصمة الهولندية أمستردام مسيرة تضامنية مع قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

وجاب المتظاهرون شوارع المدينة، مرددين ورافعين شعارات تدين الاحتلال الإسرائيلي، وتطالب بوقف الحرب على غزة، وبإقامة الدولة الفلسطينية.

كما أظهرت مشاهد بثتها منصات فلسطينية على فيسبوك، تنظيم مسيرة بالسيارات تضامنا مع غزة.

وتجولت المسيرة في شوارع العاصمة الهولندية وتزينت السيارات بالعلم الفلسطيني وردد المشاركون فيها شعارات تطالب بالحرية لفلسطين.

وفي ساحة واقعة في بلدية بريدا الهولندية صف ناشطون متضامنون مع فلسطين أمس السبت مئات من أحذية الأطفال تخليدا لذكرى شهداء غزة.

وسجلت المقاطع افتراش آلاف الأحذية على مد البصر تذكيرا بجميع الفلسطينيين الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على غزة وقراءة أسماء عدد منهم.

السويد

وفي يوتوبري، بالسويد، نُظمت وقفة للتضامن مع قطاع غزة، ورفضا للحرب الإسرائيلية عليه.

ورفع المتظاهرون علم فلسطين، ورددوا شعارات تنادي بالحرية للشعب الفلسطيني، وبوقف الحرب على قطاع غزة.

وبث المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام عبر فيسبوك، مشاهد حية لمظاهرة حاشدة انطلقت في مدينة يتبوري نصرة لغزة.

اعتصام طلابي وسط مجمع التسوق في مدينة يوتبوري السويدية؛ نصرة لفلسطين وغزة وللمطالبة بمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي. pic.twitter.com/RsFySffXHn — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 23, 2024

إيطاليا

وشهدت العاصمة الإيطالية روما، أمس السبت، مسيرة للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، كما خرجت مظاهرة مماثلة في ميلانو ثاني أكبر مدن البلاد.

وتجمع العديد من المتظاهرين في ساحة بورتا ماجوري في روما وساروا إلى ساحة بورتا بيا لإظهار تضامنهم مع فلسطين.

وندد المشاركون في المسيرة بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وحملوا الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبوا عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية".

كما رفع بعض المتظاهرين لافتات تتهم الحكومة الإيطالية بالتواطؤ في الإبادة الجماعية.

وخرجت مسيرة في ساحة كايرولي في ميلانو شمالي البلاد، شارك فيها العديد من الأشخاص.

تركيا

وفي مدينة طرابزون شمال تركيا، تظاهرت مجموعة من الأتراك تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وتجمع المتظاهرون أمام فرع لسلسلة مقاهي في مركز للتسوق بمنطقة أورطا حصار في طرابزون، رافعين العلمين التركي والفلسطيني.

وعبر شاشة إسقاط في موقع الفعالية، تم عرض مشاهد تظهر الفظائع الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة.