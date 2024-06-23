كوريا الجنوبية تربط تسليحها لأوكرانيا بتسليح روسيا لكوريا الشمالية

قال كبير مستشاري الأمن الوطني في كوريا الجنوبية جانغ هو جين اليوم الأحد إن بلاده "لن تلتزم بأي شيء فيما يتعلق بمساعدتها لأوكرانيا حال قيام روسيا بتزويد كوريا الشمالية بأسلحة دقيقة".

جاءت تصريحات المسؤول الكوري الجنوبي -اليوم- في برنامج تلفزيوني قال فيه "إذا زودت روسيا كوريا الشمالية بأسلحة دقيقة متقدمة، فلن يكون هناك أي قيود أمام كوريا الجنوبية في تقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا".

وأكد أن درجة تزويد أوكرانيا بالأسلحة تتوقف على تصرفات روسيا، وتساءل قائلا "هل سيبقي أمامنا أي خط إذا قدمت روسيا أسلحة دقيقة إلى كوريا الشمالية؟؛ إذا كان الجانب الروسي يريد استعادة العلاقات مع كوريا الجنوبية بعد حربها في أوكرانيا ودفعها إلى الأمام، أود أن أؤكد من جديد أنه يتعين عليه أن يفكر بعناية".

وتشير هذه التصريحات إلى احتمال تقديم كوريا الجنوبية الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا دون قيود إذا زوّدت روسيا، كوريا الشمالية بالأسلحة الدقيقة.

وقالت الحكومة الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي، إنها ستراجع إمكانية تزويد أوكرانيا بالأسلحة؛ بعد أن وقع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتفاق يتعهدان فيه بالدفاع المشترك في حالة نشوب حرب بعد محادثات القمة بينهما الأربعاء الماضي في بيونغ يانغ .

وردا على ذلك، حذر "بوتين" من أن كوريا الجنوبية سترتكب "خطأ كبيرا" إذا قررت تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة.