غالانت يعرض بواشنطن خطة اليوم التالي للحرب والبيت الأبيض يرفض اتهامات نتنياهو

بدأ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لقاءات ومباحثات في واشنطن، سيعرض فيها وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية خطة اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، في حين يتصاعد التوتر بين البيت الأبيض ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن غالانت سيعرض خلال زيارته لواشنطن خطة اليوم التالي للحرب على غزة، مضيفة أنه سيبلغ الإدارة الأميركية بقرب انتقال الجيش الإسرائيلي للمرحلة الثالثة من الحرب.

وقال غالانت في بيان قبل أن يتوجه إلى واشنطن: "نحن مستعدون لأي إجراء يحتمل أن يكون لازما في غزة ولبنان وفي مناطق أخرى"، وأوضح أنه سيلتقي نظيرَه الأميركي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

ويربط بعض المسؤولين الإسرائيليين بين تكثيف الجيش للتوغل حاليا في رفح، حيث يقول إنه يستهدف آخر كتائب لحماس، وبين احتمال تحول التركيز بعد ذلك إلى لبنان، كما بدا أن غالانت يربط الأمرين أيضا في تعليقاته.

المرحلة الثالثة

وقال غالانت: "الانتقال إلى المرحلة الثالثة في غزة له أهمية كبيرة. سأناقش هذا الانتقال مع المسؤولين الأميركيين، وكيف يحتمل أن يتيح أشياء إضافية، وأعلم أننا سنحقق تعاونا وثيقا مع الولايات المتحدة في هذا الصدد أيضا".

ومن جهتها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر، أن الجيش الإسرائيلي أنهى معظم العمليات البرية في رفح، والتي حددتها القيادة السياسية.

وأكدت تلك المصادر أن الجيش يسيطر عمليا على محور فيلادلفيا، وأن القيادة السياسية حددت هدف ضرب 60% من قوة حماس برفح وإتمام المهمة في الأشهر التالية.

واختلف غالانت، وهو عضو في حزب ليكود، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتزعم الحزب، في الأشهر القليلة الماضية مطالبا بخطة أكثر وضوحا لما بعد الحرب في غزة لا تترك المسؤولية في القطاع في يد إسرائيل، وهو المطلب الذي صدر بالمثل عن البيت الأبيض.

ويواجه نتنياهو مصاعب في مساعيه للحفاظ على حكومته متماسكة من خلال الموازنة بين مطالب المؤسسة الدفاعية، بما في ذلك جنرالات سابقون مثل غالانت، والشركاء في ائتلاف الحكومة من اليمين المتطرف الذين يقاومون أي إستراتيجية لما بعد حرب غزة يمكن أن تفتح الطريق أمام قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

التوتر مع البيت الأبيض

من ناحية أخرى، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إنهم يرفضون اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجديدة بشأن إمدادات الأسلحة الأميركية.

وأضاف المسؤول -وفقا للموقع- لن نرد على بيانات نتنياهو، ونتطلع إلى مشاورات بناءة مع وزير الدفاع يوآف غالانت في واشنطن.

وكان نتنياهو أكد أن الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن التأخير في تسليم الأسلحة المتعلق بحرب غزة سيتم حله قريبا، وسط توترات متصاعدة بين الحليفين.

وقال نتنياهو خلال اجتماع لحكومته اليوم الأحد: "أقدر كثيرا دعم الرئيس جو بايدن والإدارة الأميركية لإسرائيل -معنويا وماديا- بوسائل الدفاع ووسائل الهجوم، لكن منذ نحو 4 أشهر كان هناك انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، وعلى مدى أسابيع عديدة ناشدنا أصدقاءنا الأميركيين تسريع الشحنات، وقد فعلنا ذلك مرارا".

وأشار إلى أن إسرائيل حصلت على بعض الأسلحة، لكن كمية أخرى كبيرة لم تصل، وأكد أن كبار المسؤولين الإسرائيليين مارسوا ضغوطا على نظرائهم الأميركيين "على أعلى مستويات، وعلى جميع المستويات" من أجل تسريع تسليم الأسلحة.

وكان نتنياهو قد انتقد في وقت سابق إدارة بايدن في تسجيل مصور، وذكر أنه من غير المعقول أن تقوم واشنطن بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل خلال الأشهر الماضية.

وطالب نتنياهو الإدارة الأميركية برفع القيود المفروضة على الدعم العسكري لإسرائيل، بهدف إنهاء المهمة بشكل أسرع، وفق تعبيره.

كما أضاف في تصريحه أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد له أن الإدارة الأميركية تعمل على إلغاء القيود على تقديم السلاح لإسرائيل.

غراهام: لنمنح إسرائيل ما تحتاجه

وفي السياق، قال السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام بعد لقائه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه سيعمل في الكونغرس على تسليم الأسلحة لإسرائيل.

وأوضح غراهام أن "حزمة الأسلحة لإسرائيل حظيت بدعم أغلبية الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)، وعلينا إرسالها".

وقال في تصريح آخر لشبكة فوكس نيوز إن إبطاء تسليم الأسلحة إلى إسرائيل سيطيل أمد الحرب، وإنه يجب أن تمنح الولايات المتحدة إسرائيل ما تحتاجه للفوز في المعركة، حسب قوله.

وضمن السياق ذاته، قال مسؤولون أميركيون إن شحنات الأسلحة الأميركية لإسرائيل تراجعت بنسبة 50% خلال الشهور الأخيرة.

وعزوا أسباب تراجع إرسال أسلحة لإسرائيل إلى كون الشحنات الأولى أرسلت بدون موافقة الكونغرس.