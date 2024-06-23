قالت وزيرة الخارجية الهولندية هانكه بروينس سلوت، إن زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بلادها تأتي في وقت مهم.

وأكدت أن قطر تلعب دورا حاسما في التطورات الإقليمية مثل المفاوضات بين حماس وإسرائيل.

وقالت إن حكومتها تقدر جهود قطر في إدارة النزاعات.

سمو الأمير المفدى يصل إلى مدينة أمستردام في زيارة رسمية إلى المملكة الهولندية الصديقة. #قطر #هولندا https://t.co/jCxskCio7g pic.twitter.com/tD5SrU3F3L — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) June 23, 2024

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بدأ اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى مملكة هولندا، تلبية لدعوة من ملكها فيليم ألكسندر، حسب ما ورد في وكالة الأنباء القطرية.

وقالت الوكالة إن الأمير الشيخ تميم سيبحث خلال الزيارة مع ملك هولندا ورئيس وزرائها وكبار المسؤولين فيها، تعزيز علاقات التعاون بين البلدين بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة.