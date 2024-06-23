روسيا تحمّل أميركا مسؤولية هجوم القرم وتتوعدها برد "عسكري وقانوني"

حمّلت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة "مسؤولية" الهجوم الصاروخي اليوم الأحد على شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، كونه نفذ بواسطة صواريخ "أتاكمس" التي سلمتها واشنطن لكييف.

وقالت الوزارة في بيان إن "مسؤولية الضربة الصاروخية المتعمدة على مدنيين في سيفاستوبول تقع في الدرجة الأولى على واشنطن التي زودت أوكرانيا بأسلحة"، وكذلك على سلطات كييف، مؤكدة أن "أفعالا كهذه لن تبقى من دون رد".

كما أكدت موسكو أن الهجوم "لن يمر بدون عقاب عسكري وقانوني".

وأسفر الهجوم الصاروخي عن 3 قتلى بينهم طفلان، ونحو 100 جريح في سيفاستوبول، بحسب الحاكم المحلي ميخائيل رازفوزاييف.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوية الروسية أسقطت 4 من الصواريخ بينما انفجرت الرأس الحربية للصاروخ الخامس في الجو.

وأعلنت واشنطن في أبريل/نيسان أنها أرسلت إلى أوكرانيا صواريخ "أتاكمس"، بعدما طالبت بها لوقت طويل للتمكن من إصابة أهداف بعيدة من خط الجبهة.

واستخدمت كييف هذه الصواريخ أول مرة ضد موسكو في أكتوبر/تشرين الأول، لكن ما أرسلته واشنطن في الآونة الأخيرة يمتاز بمدى أبعد يمكن أن يصل إلى 300 كيلومتر.