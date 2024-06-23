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عاجل | القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير: مباحثات صفقة التبادل وصلت إلى طريق مسدود

23/6/2024-|آخر تحديث: 23/6/202408:50 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة