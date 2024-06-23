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روسيا تلوح بتغيير عقيدتها النووية ردا على التهديدات

epa11023079 An emblem on the newly built Russian nuclear submarine Emperor Alexander III during a ceremony to raise the navy's flag at the Sevmash Shipyard, a subsidiary of the United Shipbuilding Corporation, in Severodvinsk, Arkhangelsk region, Russia 11 December 2023. Russian President Putin took part in the ceremony of commissioning two new nuclear submarines into the Navy - the multipurpose submarine 'Krasnoyarsk' and the strategic submarine 'Emperor Alexander III'. A series of fourth-generation nuclear submarines of the Borei and Borei-A projects, armed with Bulava intercontinental ballistic missiles, will become the basis of naval strategic nuclear forces for the coming decades, the Russian military said. EPA-EFE/KIRILL IODAS/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT
صورة الإمبراطور الروسي ألكسندر الثالث على غواصة نووية إستراتيجية روسية دخلت الخدمة أواخر العام الماضي (الأوروبية)
23/6/2024

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن أندريه كارتابولوف رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الروسي -اليوم الأحد- قوله إن موسكو قد تغير فكرها بشأن الوقت المناسب لاستخدام الأسلحة النووية إذا زادت التهديدات التي تواجه روسيا.

وأضاف كارتابولوف "إذا رأينا أن التحديات والتهديدات تتزايد، فهذا يعني أنه يمكننا تصحيح شيء ما في العقيدة في ما يتعلق بالوقت المناسب لاستخدام الأسلحة النووية وقرار استخدامها، لكن بالطبع، من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل الآن".

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تأتي تصريحات الجنرال السابق في أعقاب تحذيرات أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو قد تغير عقيدتها النووية، التي تحدد الظروف التي يمكن فيها استخدام مثل هذه الأسلحة.

وقال بوتين إن روسيا يمكن أن تجرب سلاحا نوويا، إذا لزم الأمر، رغم أنه لا يرى حاجة لذلك في الوقت الحالي.

وتحدد المبادئ النووية الروسية لعام 2020 متى يمكن أن يفكر رئيس البلاد في استخدام سلاح نووي، وذلك إلى حد كبير ردا على هجوم باستخدام الأسلحة النووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل، أو الأسلحة التقليدية "عندما يكون وجود الدولة تحت التهديد".

ويأتي تصاعد حدة التصريحات بشأن الأسلحة النووية في الوقت الذي يقول فيه دبلوماسيون في كل من روسيا والولايات المتحدة إن الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ 2022، تمر بالمرحلة الأكثر خطورة حتى الآن.

المصدر : وكالات