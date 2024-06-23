روسيا: أميركا انتهكت المجال الجوي السوري 11 مرة خلال 24 ساعة

قالت مصادر روسية إن طائرات ومسيرات تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة انتهكت المجال الجوي السوري في منطقة التنف 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب ما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن اللواء يوري بوبوف وهو نائب رئيس مركز المصالحة الروسية بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، فإن هذه الانتهاكات التي تم تسجيلها حدثت بواسطة "زوج من مقاتلات إف-15، وزوج من مقاتلات تايفون، و3 أزواج من طائرات إيه-10 ثاندربولت الهجومية، إضافة إلى مسيرة استطلاع من طراز إم كيو-9، ومسيرة هجومية".

وحسب بوبوف، فإن مثل هذه التحركات تشكل سابقة خطيرة للحوادث الجوية، وتؤدي إلى تصعيد الوضع العام في الأجواء السورية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تقيم قاعدة عسكرية لها في منطقة التنف الواقعة في شرقي سوريا قرب تقاطع حدودها مع كل من العراق والأردن، وقد تأسست فعليا عام 2016، وبها عشرات العسكريين من الولايات المتحدة ودول أخرى ضمن التحالف الذي قالت الولايات المتحدة إنها أسسته لمواصلة العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وبالإضافة إلى التنف، للولايات المتحدة وجود عسكري شمالي سوريا، حيث يسيطر مقاتلون أكراد تدعمهم واشنطن.

أما روسيا فلها هي الأخرى تواجد عسكري كبير في سوريا، خصوصا بعد تدخلها منذ عام 2015 لمساندة نظام الرئيس بشار الأسد في مواجهة الثورة التي اندلعت عام 2011 وتطورت إلى حرب داخلية شابتها تدخلات خارجية.