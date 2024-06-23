حزب الله يبث فيديو يظهر التقاط صور لمواقع إسرائيلية حيوية

بث حزب الله فيديو بعنوان "إلى من يهمه الأمر" يظهر التقاط مسيرة تابعة له صورا لمواقع إسرائيلية حيوية.

وحمل الفيديو تذكيرا بمقطع من كلمة الأمين العام للحزب حسن نصر الله التي قال فيها إن "المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف".

وعرض الفيديو صورا من مسيرة تابعة لحزب الله تظهر مواقع حساسة داخل إسرائيل، وختم الفيديو بتصريح لحسن نصر الله حذر فيه من أن "من يفكر بالحرب معنا سيندم".

كما تضمن الفيديو الذي بلغت مدته دقيقة و11 ثانية، مشاهد رصد جوي لمناطق ومدن إسرائيلية حصل عليها حزب الله خلال عملية استطلاع واسعة نفذتها طائرات مسيرة تابعة له.

ووفقا لمراقبين، فإن صور الاستطلاع التي ظهرت بالفيديو تظهر أهدافا حيوية وعسكرية إسرائيلية، منها مصافي النفط في مدينة حيفا، ومطار بن غوريون في تل أبيب وميناء أسدود وقواعد عسكرية في الجليل الأعلى.