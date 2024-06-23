الكنيست يصوت على قانون تمديد خدمة الاحتياط بالجيش بعد مصادقة الحكومة

أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الكنيست سيصوت غدا الاثنين، في قراءة أولى، على مشروع قانون يقضي بتمديد مدة خدمة الاحتياط في الجيش، في غياب وزير الدفاع يوآف غالانت الذي يقوم بزيارة للولايات المتحدة.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، على مقترح قانون تمديد الخدمة الاحتياطية في الجيش، ليعرض غدا على البرلمان للمصادقة عليه.

وتم تقديم مشروع القانون بشكل مفاجئ والتصديق عليه في الجلسة الأسبوعية الحكومة.

ومن المتوقع المصادقة على مقترح القانون غدا الاثنين بالقراءة الأولى، وفي حال تم ذلك، سيحتاج لقراءتين أخريين ليصبح نافذا.

ويتضمن مقترح القانون أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، وضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما.

وينتهي العمل بالقانون الحالي فيما يتعلق بخدمة الاحتياط في 30 يونيو/حزيران الجاري، ما يبرز حاجة ملحّة لإقراره هذا الأسبوع في 3 قراءات، وفق القناة الـ12.

والقانون الحالي يفرض على جنود الاحتياط الخدمة في الجيش حتى سن 40 عاما، وضباط الاحتياط حتى سن 45 عاما.

وقبل نحو أسبوعين، طلب غالانت المصادقة على تمديد القانون 6 أشهر، لكن بعد انتقادات المستشار القانوني للحكومة غالي بيهاريف ميارا اتفق على تمديده 3 أشهر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

بموازاة ذلك، منذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان بينها حزب الله مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.