السعودية تعلن الحصيلة النهائية لوفيات حج هذا العام

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، أن أكثر من 1300 حاج توفوا خلال المناسك التي تزامنت مع موجة قيظ، مشيرة إلى أن غالبية المتوفين هم "من غير المصرّح لهم بالحج".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزير الصحة فهد الجلاجل قوله خلال مداخلة تلفزيونية: "بلغ عدد الوفيات 1301 متوف، 83% منهم من غير المصرح لهم بالحج، الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة".

وأضاف الجلاجل أنه لم تُسجل أوبئة أو أمراض متفشية، لافتا إلى أن منظومة الصحة قدمت أكثر من 465 ألف خدمة علاجية تخصصية، كان نصيب غير المصرح لهم بالحج منها 141 ألف خدمة.

وتزامن موسم الحج هذا العام مع طقس حار للغاية، إذ بلغت الحرارة 51.8 درجة مئوية في الظل بمكة المكرمة أثناء موسم الحج.

وكان جميل أبو العينين المشرف العام على الإدارة العامة للطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي في وزارة الصحة السعودية قال -في تصريحات لوكالة رويترز- إن الوزارة لم تلاحظ "أي شيء غير طبيعي أو أي انحراف عن الأعداد الطبيعية للحالات المرضية والوفيات".

وقد أعلن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة أن العدد الإجمالي لحجاج هذا العام 1445 هجري بلغ مليونا و833 ألفا و164 من أكثر من 200 دولة، وبينهم 221 ألفا و854 من داخل السعودية.