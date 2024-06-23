الرئيس الرواندي يرد على نظيره الكونغولي: نحن مستعدون للقتال

أعلن الرئيس الرواندي بول كاغامي -في مقابلة خاصة مع قناة فرانس 24 أمس- استعداد بلاده لخوض حرب مع الكونغو الديمقراطية إذا لزم الأمر، قائلاً إنهم مستعدون للقتال ولا يخشون أي شيء.

ويأتي ذلك بعد اتهامات من الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، الذي ادعى أن رواندا تنظم إبادة جماعية شرق الكونغو الديمقراطية.

ورد كاغامي باتهام تشيسيكيدي بالترويج لأيديولوجية الإبادة الجماعية ضد التوتسي الكونغوليين. كما رفض تأكيد وجود جنود روانديين في الكونغو الديمقراطية، مشددًا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للتوترات الإقليمية.

وبينما يستعد لولاية رابعة بالانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 15 يوليو/تموز، نفى كاغامي مزاعم تزوير الانتخابات ورفض الاتهامات بقمع واغتيال المعارضين، وأكد التزام حكومته بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وتسلط هذه التصريحات الضوء على التوترات المتزايدة بين رواندا والكونغو الديمقراطية، وعلى التحديات التي تواجه كاغامي في الانتخابات.

وقد أدى الصراع المستمر منذ عقود شرق الكونغو إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتقاتل أكثر من 100 جماعة مسلحة بالمنطقة، معظمها من أجل الأراضي والسيطرة على المناجم التي تحتوي على معادن ثمينة. ويقاتل البعض في محاولة لحماية ممتلكاته.

وتواجه العديد من الجماعات اتهامات بارتكاب عمليات قتل جماعي واغتصاب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

وقد أدى هذا العنف إلى نزوح حوالي 7 ملايين شخص، بما في ذلك الآلاف الذين يعيشون في مخيمات مؤقتة مثل تلك التي تعرضت للهجوم الشهر الماضي، كما أن هناك آخرين بعيدين عن متناول المساعدة.