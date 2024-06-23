"الجوع قتل الصغار والكبار".. صرخات استغاثة من أهالي شمال غزة للعالم

أطفال بهياكل عظمية، وآخرون يقفون في طوابير للحصول على بعض الطعام ليخفف عنهم ألم الجوع أو جرعة ماء علها تطفئ بعض ظمئهم، ومشاهد أخرى لأطفال وهم يلتقطون ما بقي من حبات أرز في قِدْر.

وثمة مقاطع تظهر عجز الآباء عن توفير كميات قليلة من الأكل لينقذوا بها حياة من تبقى من أفراد أسرهم، وصرخات استغاثة من أمهات لإنقاذ حياة أطفالهن بسبب سوء التغذية والجوع القاتل.

هذه المشاهد جميعها وثقتها عدسات المصورين لتفاقم المجاعة في شمال قطاع غزة الذي يتعرض للحصار الخانق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أشهر.

ومع انتشار الكثير من الصور الصادمة القادمة من غزة على منصات التواصل الاجتماعي، أطلق جمهور منصات التواصل هاشتاغ "شمال غزة يموت جوعًا"، من أجل نقل معاناة الأهالي وتسليط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها الناس.

تخطينا مرحلة خذلانهم

الخذلان أن لا نُعطيهم السلاح

أما أن يموتوا من الجوع فهذا اسمه العار!#شمال_غرة_يموت_جوعًا pic.twitter.com/yT7cVX0a0z — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) June 20, 2024

وتداول الناشطون مقاطع توثق المجاعة التي يعاني منها أهالي الشمال بسبب الحصار الإسرائيلي، ونشر مراسل الجزيرة أنس الشريف صورة طفل قد برزت عظامه وغارت عيناه وشحب وجهه وتجعد جلده وكأنه هيكل عظمي، بسبب نفاد الغذاء.

وعلق الشريف على الصورة بالقول "الأطفال بتموت من الجوع، هذا الطفل بجسده الهزيل يشرح المعاناة بتفاصيلها الموجعة والمؤلمة!".

الأطفال بتموت من الجوع

في ظل انهيار المنظومة الطبية في شمال قطاع غزة واشتداد المجاعة وانتشار الأوبئة تزداد معاناة المرضى لنقص الإمكانيات وعدم توفر العلاج والغذاء المناسب لهم.

هذا الطفل بجسده الهزيل يشرح المعاناة بتفاصيلها الموجعة والمؤلمة! pic.twitter.com/7x0fgGJeX0 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) June 22, 2024

ونشرت صفحات محلية أيضا مقطعا يظهر شابا من شمال غزة وهو يبكي طفلته المُعرضة للموت بسبب الجوع وسوء التغذية.

أما الصحفي موسى سالم فنشر مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام يظهر مجموعة من الأطفال وهم يمسحون بأيديهم الصغيرة ما تبقى من بقايا الأرز في وعاء للطبخ، وعلق عليه بالقول "جوع وفقر وغياب تام لأدنى أساسيات الحياة شمال قطاع غزة".

واشتكى الصحفي أسامة العشي حالة الجوع التي يعيشها مع أفراد أسرته بسبب الحصار الإسرائيلي وكتب "أنا الصحفي أسامة العشي من مدينة غزة، جعان كتير، وعندي جنين في بطن زوجتي كمان جعان كتير، وزوجتي كتير خايف عليها لانها جعانة كتير، أهلي وصحابي وجيراني جعانين كتير".

"الجوع قتل الصغار والكبار يا عالم".. بهذه العبارة وجهت سيدة غزية من شمال القطاع استغاثتها للعالم بسبب المجاعة التي تفتك بالناس من حولها.

"الجوع قتل الصغار والكبار"… صرخة حاجة فلسطينية من غزة عن المجاعة التي تفتك بالناس#شمال_غزة_يموت_جوعاً#أنقذوا_شمال_غزة pic.twitter.com/AnhYt0yRpp — القسطل الإخباري (@AlQastalps) June 23, 2024

ونشر ناشطون أيضا مقاطع فيديو تظهر وفاة أطفال في شمال غزة بسبب سوء التغذية الناتج عن سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان.

استشهاد طفلة في مستشفى كمال عدوان شمال غزة بسبب سوء التغذية الناتج عن حرب التجويع التي ينفذها جيش الاحتلال#شمال_غرة_يموت_جوعاً pic.twitter.com/5ZSHHZOwhs — ⩜⃝ علياء🇵🇸 (@Shensawee) June 22, 2024

معاناة أهالي شمال غزة مع الجوع بسبب الحصار الإسرائيلي منذ بدء العدوان لا يمكن لتقرير واحد أن يسلط الضوء عليها، ففي كل شارع وحي ومنطقة في الشمال توجد مئات القصص وعشرات الشهادات والمقاطع التي تحكي واقع أليم يعيشه سكان شمال غزة بسبب نقص الطعام والغذاء والدواء جراء الحصار المفروض عليهم من قِبَل جيش الاحتلال الإسرائيلي.