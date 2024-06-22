هجوم روسي ضخم على منشآت للطاقة في أوكرانيا

قُتل 3 أشخاص وأصيب نحو 30 آخرين في قصف روسي استهدف مبنى سكنيا في مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا اليوم السبت، كما أدى هجوم روسي ضخم على بنى تحتية للطاقة إلى إصابة اثنين على الأقل.

ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقطات لمبنى يضم شققا سكنية دُمّرت واجهته وتبدو أمامه حفرة كبيرة.

وكتب زيلينسكي في منشور على تليغرام: "قصف الإرهابيون الروس مجددا بقنابل موجّهة خاركيف"، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، معلنا سقوط 3 قتلى ومواصلة فرق الإغاثة عمليات البحث ورفع الأنقاض.

وأشار وزير الداخلية إيغور كليمنكو إلى إصابة 29 شخصا بجروح. وقال الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف إن طفلين تم نقلهما إلى المستشفى وإن "ما تضرر هو حصرا بنى تحتية مدنية".

وتقع خاركيف على مقربة من الحدود مع روسيا التي أطلقت في مايو/أيار هجوما في المنطقة وسيطرت على مساحات كبيرة منها.

استهداف منشآت للطاقة

من جانب آخر، أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 16 صاروخ كروز من البر والبحر والجو بالإضافة إلى 13 طائرة مسيّرة هجومية، مستهدفة البنية التحتية للطاقة في مناطق عدة.

وقال مسؤولون إن الهجمات الروسية ألحقت أضرارا بمنشآت طاقة جنوب شرق أوكرانيا وغربها وأدت إلى إصابة اثنين على الأقل من العاملين في منشآت الطاقة.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن هذا الهجوم الضخم هو الثامن على منشآت كهرباء أوكرانية في 3 أشهر.

وأضافت أن الهجمات تسببت في استيراد أوكرانيا كهرباء بوتيرة غير مسبوقة بلغت 33 ألفا و559 ميغاوات/ساعة اليوم السبت. وسيتعين على الحكومة أيضا تمديد فترات انقطاع الكهرباء لعدة ساعات في أنحاء البلاد.

وذكرت البحرية الأوكرانية أن هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها القوات الروسية صواريخ من بحر آزوف وليس من البحر الأسود منذ أن شنت موسكو حربا على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها نفذت ضربة مشتركة بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة من الجو والبحر وكذلك بطائرات مسيّرة على منشآت الطاقة الأوكرانية التي تعمل على إنتاج الأسلحة.

وأكدت أنها استهدفت أيضا مستودعات تحتوي على ذخائر وأسلحة تطلق من الجو قدمتها الدول الغربية للجيش الأوكراني.

دونيتسك ولوغانسك

من ناحية أخرى، أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت أن الاشتباكات على الخطوط الأمامية مستمرة في المنطقة القريبة من بلدة بوكروفسك شمال غرب مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا، حيث تحاول موسكو اختراق الدفاعات الأوكرانية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حسّنت مواقعها في منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرق البلاد ومنطقة خاركيف شمال شرق البلاد.