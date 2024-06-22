15 شهيدا خلال 9 أيام بالضفة الغربية وعدد المعتقلين يرتفع

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم السبت أن الاحتلال قتل 15 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية خلال الـ9 أيام الماضية، فيما ارتفع عدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 9325، وسط استمرار اقتحامات واعتداءات القوات الإسرائيلية.

وأوضحت الأونروا -عبر منصة إكس- أن الجيش الإسرائيلي قتل خلال الاقتحامات المستمرة في مدن الضفة الغربية خلال الفترة الممتدة بين 10 و19 يونيو/حزيران الجاري نحو 15 فلسطينيا.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ عدد شهداء الضفة الغربية بما فيها القدس، 550 شهيدا بينهم 135 طفلا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى نحو 5200 مصاب.

ارتفاع عدد المعتقلين

في حين أعلن كل من نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس الجمعة 25 فلسطينيا في الضفة، بينهم أسرى سابقون.

وأوضحت الجهتان أن الاعتقالات تركزت على محافظات نابلس وطولكرم وجنين (شمال) ورام الله (وسط) والخليل (جنوب).

وبذلك، ارتفع عدد المعتقلين بالضفة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 9325، يشمل ذلك من أفرج الاحتلال عنهم لاحقا.

تغطية صحفية: اشتعال مركبة في حي الجابريات بجنين بعد إحراقها من قبل قوات الاحتلال قبل قليل pic.twitter.com/IzdJi9MWgK — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 22, 2024

اقتحامات واشتباكات

يأتي ذلك في حين تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدات الضفة الغربية. فقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية خرسا جنوب الخليل وأغلقت محال تجارية ونصبت حواجز بعد قيام شبان بوضع أعلام فلسطين بجانبها أجسام تشبه العبوات الناسفة على أعمدة الكهرباء بالقرية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت عددا من بلدات شمال محافظة طولكرم.

كما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم القنابل الصوتية والغاز السام باتجاه المواطنين والمركبات المارة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أصوات الاشتباكات سمعت في حي الجابريات بجنين وسط تصاعد لأعمدة الدخان بعد إحراق قوات الاحتلال مركبة عقب اقتحامهم المدنية، كما نكّلت قوات الاحتلال بشاب فلسطيني جريح خلال اعتقالها إياه من حي الجابريات في مدينة جنين بربطه على مقدمة سيارة عسكرية.

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل مدينة قلقيلية بعد قتل مستوطن وإحراق سيارته، فيما لم يعرف من قتله حتى الآن.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسع الجيش الإسرائيلي من اقتحاماته وعملياته بالضفة الغربية.