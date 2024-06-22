مقتل مستوطن عقب استهدافه بإطلاق نار وسط مدينة قلقيلية

قتل مستوطن -صباح اليوم السبت- عقب استهدافه بإطلاق نار وسط مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قواته تنشط في منطقة قلقيلية بعد مقتل مواطن إسرائيلي بنيران مجهولين في المدينة، مشيرا إلى أن قوات من الجيش والشرطة الإسرائيلية تحقق في ملابسات الحادث.

وكان مراسل الجزيرة أفاد قبل ذلك أن مجهولين أطلقوا النار على مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية صباح اليوم، وأصابوا إسرائيليا بجروح خطيرة بعد أن دخل بلدة صوفين شرق قلقيلية، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة ودفعت بتعزيزات عسكرية عقب الحادث.

وكان عدد من الشبان الفلسطينيين قد أضرموا النيران في هذه المركبة قبل وصول قوات الاحتلال إلى المكان.