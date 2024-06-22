محنة العابرين.. مأساة المهاجرين بين ضفتي المتوسط قريبا على الجزيرة نت

تعرض الجزيرة نت قريبا فيلما بعنوان "محنة العابرين"، الذي يناقش مأساة المهاجرين غير النظاميين بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

ويركز الفيلم بشكل خاص على الوضع في تونس، التي أصبحت نقطة تجمع مركزية للعبور، نظرا لقربها الجغرافي من إيطاليا، وقد أدى العدد المتزايد من المهاجرين القادمين إلى مدينة صفاقس الواقعة جنوب شرقي البلاد بشكل خاص، إلى إنشاء نظام اقتصادي متشابك للهجرة غير النظامية.

كما يستعرض الفيلم تفاقم الأزمة، حيث باتت تونس تعاني من تدفقاتهم، في حين ضاقت إيطاليا والاتحاد الأوروبي من قواربهم. ومع غياب الحلول الشاملة، تتعامل كل الأطراف مع قضية المهاجرين ككرة نار تسعى لإبعادها عن ملعبها.