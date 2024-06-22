نشرت منصات إعلامية فلسطينية مقاطع فيديو تظهر تنكيل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشاب فلسطيني جريح خلال اعتقالها إياه من حي الجابريات في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت مقاطع الفيديو الشاب الفلسطيني، وهو مربوط على مقدمة سيارة عسكرية إسرائيلية، وهي تجوب به طرقات الحي الذي تقتحمه قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح الأولى.

وكان مراسل الجزيرة أفاد -في وقت سابق صباح اليوم السبت- باندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اكتشاف تسلل وحدة إسرائيلية خاصة إلى حي الجابريات بمدينة جنين.

وقال المراسل إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المكان وسط إطلاق نار كثيف. وأضاف أن هذه القوات تحاصر منزلا في حي الجابريات وتطالب من بداخله بتسليم أنفسهم.

ولاحقا، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من المنزل المحاصر، من دون أن يتسنى له معرفة هوياتهم.

#شاهد

لحظة اعتقال شاب من داخل أحد المنازل الذي حاصرتها قوات الاحتلال في حي الجابريات بجنين pic.twitter.com/CHPK5LPFxu — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 22, 2024

وفي غضون ذلك، هرعت طواقم الإسعاف الفلسطينية إلى محيط المنطقة التي وقعت فيها الاشتباكات بعد ورود أنباء عن إصابة عدد من الفلسطينيين بالمكان.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع 3 مصابين بالرصاص الحي في منطقة الجابريات بجنين وتم نقلهم للمستشفى.

وصعد الاحتلال اقتحاماته لمدن وبلدات الضفة الغربية منذ فجر اليوم السبت، حيث اقتحم مدنا من بينها نابلس وجنين وقلقيلية، واعتقل عددا من الفلسطينيين وسط اشتباكات مع عناصر من المقاومة الفلسطينية.

ومنذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصى وبدء العدوان الإسرائيلي على غزة، كثف الاحتلال عملياته العسكرية بالضفة، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية.