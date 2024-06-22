غوتيريش: إسرائيل منعتنا من استخدام الشرطة الفلسطينية لتأمين المساعدات بغزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن إسرائيل منعت الأمم المتحدة من استخدام الشرطة المدنية الفلسطينية لتأمين المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وسط الفوضى والانعدام الكامل للأمن في القطاع.

ودعا غوتيريش لوقف إطلاق النار في غزة، وقال للصحفيين أمس الجمعة إن هناك فوضى عارمة في غزة ولا توجد سلطة في معظم مناطق القطاع.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة "نواجه صعوبة شديدة في توزيع (المساعدات الإنسانية) داخل غزة، ويتعين أن تكون هناك آلية تكفل توفر الحد الأدنى من القانون والنظام الذي يسمح بالقيام بهذا التوزيع".

وأضاف "لهذا من الضروري جدا وقف إطلاق النار، حتى يتحقق التنظيم الملائم وتنفيذ خطة لهذا الغرض".

معوقات

من جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أمس الجمعة إنه علاوة على الحرب، فإن خطر الجريمة "يمنع فعليا وصول المساعدات الإنسانية" إلى المناطق الحيوية، من بينها معبر كرم أبو سالم.

ودعا حق السلطات الإسرائيلية لتحمل مسؤوليتها، وقال إنه "يتعين على السلطات الإسرائيلية باعتبارها القوة المحتلة، استعادة النظام العام والسلامة قدر الإمكان وتسهيل الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية حتى تصل المساعدة إلى المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وكانت الأمم المتحدة حذرت مرارا من انتشار المجاعة في غزة، ومغبة ذلك على سكان القطاع الذين يتجاوز مليوني نسمة بعد أكثر من 8 أشهر من العدوان الإسرائيلي على القطاع.