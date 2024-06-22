الحوثيون يعلنون استهداف سفينة شحن وحاملة طائرات أميركية

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، العميد يحيى سريع، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين في بحر العرب والبحر الأحمر.

ووفقا لتصريح العميد سريع، استهدفت العملية الأولى سفينة شحن تدعى "ترانسوورلد نافيغيتور" (Transworld Navigator) في بحر العرب باستخدام صواريخ باليستية.

وأشار إلى أن هذا الاستهداف جاء ردًّا على ما وصفه بانتهاك الشركة المالكة للسفينة لقرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

أما العملية الثانية، فقد ذكر سريع أنها استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "آيزنهاور" شمالي البحر الأحمر بصواريخ باليستية ومجنحة.

وأكد المتحدث نجاح العمليتين، مشيرًا إلى أن الهدف منهما هو الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني.

استمرار العمليات

وأوضح سريع "استمرار القوات المسلحة في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا وانتصارا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان (الإسرائيلي) ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وشدد على أن الحوثيين لن يترددوا "باستهداف القطع الحربية الأجنبية المعادية في البحرين الأحمر والعربي ردا على العدوان (الأميركي البريطاني) على بلدنا ودفاعا عن اليمن العزيز".

و"تضامنا مع غزة" في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردا على هذه الهجمات، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة ببحر العرب والمحيط الهندي أو أي مكان تطاله أسلحتها.