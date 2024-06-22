صحيفة روسية: كثيرون يجب أن يقلقوا إن نشبت حرب بين حزب الله وقبرص

قالت صحيفة نيزافيسيمايا الروسية إن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مهددة بالانفجار بعد توجيه حزب الله اللبناني تحذيرا لقبرص من احتمال تورطها في دعم إسرائيل التي تهدد بشن حرب مدمرة على لبنان.

وأوضحت نيزافيسيمايا أن زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله وجه تحذيرا لنيقوسيا مستشهدا بمعلومات استخباراتية تفيد بأن إسرائيل مهتمة بعدد من المواقع هناك.

وقال "نحذر الحكومة القبرصية من أنها إذا سمحت لإسرائيل باستخدام القواعد الجوية في الجزيرة لمهاجمة لبنان، فستصبح متواطئة في الأعمال العدائية".

وتابع نصر الله "إذا اتسع الصراع فلن نلزم أنفسنا بأي قواعد للعبة".

وقالت نيزافيسيمايا إن قبرص، التي تعد شريكا مهما لإسرائيل في المجالين العسكري والطاقي، نفت نيتها أن تكون طرفا في الصراع الدائر.

ونقلت الصحيفة عن الخبير العسكري الروسي يوري ليامين قوله إن أراضي قبرص تقع في نطاق الصواريخ التي يعتقد أن حزب الله يمتلكها منذ سنوات، ومن بينها صواريخ من طراز "فاتح 110".

ورجح الخبير العسكري الروسي أن تكون لدى حزب الله أيضا صواريخ كروز يمكن أن تصيب أهدافها في قبرص، وذلك بالإضافة إلى مسيّرات انتحارية بأعداد كافية.

وأوضح الخبير الروسي أن قبرص ليست جزءا من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنها جزء من الاتحاد الأوروبي، وسيتعين على الاتحاد أن يتعامل بطريقة أو بأخرى إذا اتسع الصراع.

كما أن بريطانيا -تضيف الصحيفة- لديها هناك قاعدتان عسكريتان، وعليها هي الأخرى أن تشعر بالقلق في حال اشتعلت المنطقة.