شاهد.. القسام تستهدف جنودا وآليات للاحتلال في مخيم الشابورة برفح

عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد قالت إنها لاستهداف مقاتليها جنودا وآليات للاحتلال الإسرائيلي في محور التقدم بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتحدث أحد مقاتلي القسام في الفيديو الذي بثته قناة الجزيرة قائلا: "سيتم استهداف قوات العدو ضمن منطقة المسؤولية وستقوم جميع العقد القتالية بالتعامل مع قوات العدو المتوغلة في منطقة الشابورة شارع السكة".

وأضاف "سيتم استدراج قوات العدو والتعامل معهما مباشرة، ومن ثم الانتقال لخطة استهداف التعزيز والتي تأتي إلى منطقة الشابورة لنجدة قوات العدو التي وقعت في الكمين".

وبينما أظهرت المشاهد استهداف أحد المقاتلين لآلية إسرائيلية من مسافة قريبة، كان مقاتل آخر يقول بصوت مرتفع "فرار جنود العدو داخل أزقة المخيم والإجهاز على عدد منهم".

كما تضمنت المشاهد لقطات من استهداف آليات للاحتلال الإسرائيلي من زوايا مختلفة.

وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق أنها نفذت كمينا مركبا استهدفت فيه دبابتي ميركافا وآليتين من نوع "إيتان" بقذائف "الياسين 105"، وأنها أجهزت على جنود للاحتلال من المسافة صفر في مخيم الشابورة برفح، كما رصدت هبوط الطيران المروحي لإجلاء الجنود القتلى والجرحى في الكمين.