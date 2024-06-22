سماع دوي انفجارات في عمّان والأمن الأردني يكشف التفاصيل

أرجعت مديرية الأمن العام بالأردن، اليوم السبت، سبب الوجود الأمني الكثيف وسماع دوي انفجارات في منطقة ماركا الجنوبية بالعاصمة عمان إلى قيام أشخاص بتخزين مواد متفجرة داخل أحد المنازل بالمنطقة.

يأتي ذلك غداة تداول حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تتحدث عن وجود أمني كثيف بالمنطقة، وعن سماع دوي انفجارات.

وقالت مديرية الأمن في بيان إن التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات المعنية تشير إلى إقدام مجموعة من الأشخاص -لم تذكر أي معلومات عنهم- على تخزين كميات من المواد المتفجّرة داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية.

وأشار البيان إلى أن خبراء المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنية قاموا بالتعامل مع تلك المواد وتفجيرها في الموقع بعد أخذ كافة الاحتياطات اللازمة من عزل وإخلاء للمنطقة، مؤكدا أن ذلك جرى من دون وقوع أية إصابات تذكر.

اثناء التخلص من بقايا المتفجرات في بناية ماركا.#ماركا_الجنوبية pic.twitter.com/0C8N2RYMGb — اردنيات (@Urdniat) June 22, 2024

وجاء في البيان أيضا "نهيب بالجميع الابتعاد عن موقع المنزل وإعطاء المجال للأجهزة الأمنية لمتابعة عملها دون أية مؤثرات".

وقال مراسل الجزيرة إن مواطنين بالمنطقة المذكورة سمعوا دوي انفجار فجر اليوم، كما شهدت المنطقة منذ ليلة أمس حضورا مكثفا لسيارات الأجهزة الأمنية وأفراد الشرطة.

وقال شهود عيان إن الأجهزة الأمنية طالبت سكان الحي -عبر مكبرات الصوت- بالنزول عن أسطح المنازل.

ولم تذكر الأجهزة الأمنية معلومات عن الأشخاص المُشار إليهم في بيان مديرية الأمن، كما لم تورد معلومات عن المتفجرات التي وجدت بالمنزل، بينما قال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي إن القضية قيد التحقيق وسيتم نشر تفاصيل بشأنها حال انتهائه.