بالأحذية والملابس الملطخة بالدماء.. متظاهرون ينددون بمجازر الاحتلال في غزة

فرش الهولنديون اليوم السبت ساحات بريدا بنحو 10 آلاف حذاء أطفال تذكيرا بضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما جسد اليابانيون أمام مركز تجاري بطوكيو مشهد ضحايا فلسطينيين، وسط استمرار المظاهرات الداعمة لغزة في مدن أوروبية.

وكل بضعة دقائق، أضاف الهولنديون حذاء جديدا، بإشارة إلى الوتيرة السريعة التي تستهدف فيها إسرائيل أطفال القطاع.

وفي منطقة شينجوكو بالعاصمة اليابانية طوكيو، أقيمت مظاهرة أمام أحد المراكز التجارية جسد خلالها المتظاهرون مشهد الضحايا الذين قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في قطاع غزة.

واستلقى المتظاهرون في الشارع ومكثوا بصمت دون حراك مرتدين ملابس ملطخة بالدماء ورفعوا أعلام فلسطين، من أجل تجسيد مشهد الضحايا الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في مستشفيات غزة.

كما وضع المتظاهرون دمى مغطاة بأكفان ملطخة بالدم، في إشارة إلى الضحايا الرضع في غزة، ورفع المتظاهرون أيضا لافتات عدة، داعية لفرض عقوبات على إسرائيل.

وفي هولندا، وزع نشطاء مؤيدون لفلسطين في مدينة زوول طعاما مجانيا خارج مطعم ماكدونالدز لرفع مستوى الوعي حول مقاطعة الشركة بسبب تمويلها للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

كما تظاهر المئات في مدن مالمو السويدية وميلانو الإيطالية والعاصمة الألمانية برلين والنمساوية فيينا دعما لقطاع غزة وتنديدا بالمجازر الإسرائيلية ومطالبة بوقف العدوان المستمر منذ نحو 9 أشهر.

وبوتيرة يومية، تشهد عديد من المدن في أنحاء العالم وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وبرفع الحصار عن القطاع وإدخال المساعدات إليه، ومنع تصدير الأسلحة لإسرائيل.