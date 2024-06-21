5 قتلى وعشرات الجرحى بحرائق غابات جنوب شرق تركيا

قتل 5 أشخاص وأصيب العشرات، بعضهم في حالة خطرة، بحرائق غابات اندلعت في قرى عدة في جنوب شرق تركيا خلال الليل.

وكتب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على منصة إكس اليوم الجمعة "قُتل 5 أشخاص وأصيب 44 آخرون، 10منهم إصابتهم خطرة" عندما اجتاح الحريق منطقتين قرب مدينة ماردين في جنوب شرق البلاد". مضيفا أن 7 فرق طوارئ و35 سيارة إسعاف أرسلت إلى الموقع.

وأظهرت لقطات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حريقا هائلا يضيء السماء ليلا مع سحب كبيرة من الدخان.

أما وزير وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا فقال "إن الحريق اندلع صباح أمس الخميس في منطقة تقع على مسافة نحو 30 كيلومترا جنوب ديار بكر وانتشر بسرعة بسبب الرياح القوية ووصل إلى 5 قرى. وللأسف، لقي 3 من سكان منطقة ديار بكر و2 من منطقة ماردين حتفهم".

وبحسب يرلي كايا وصور بثتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية، تمت السيطرة على الحريق بالكامل خلال الليل. وأفاد حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد والذي يملك نفوذا واسع النطاق في هذه المنطقة، اليوم بمقتل 7 أشخاص وإصابة 44 آخرين.

وحث حزب الشعوب الديمقراطي السلطات على نشر وسائل جوية للمساعدة كما فعلت في الأيام الأخيرة عند اندلاع حرائق في غرب البلاد. وقال الحزب في بيان ليل الخميس الجمعة "حتى اللحظة، لم يكن التدخل البري كافيا. يجب على السلطات التدخل على نطاق أوسع وبوسائل جوية من دون تضييع وقت".

وأعلن وزير العدل التركي يلماز تونغ صباح اليوم بدء تحقيق قضائي لمعرفة ملابسات الحريق.