مظاهرات في مدن عربية وغربية تطالب بمقاطعة إسرائيل

خرج الآلاف في مدن عربية وغربية -اليوم الجمعة- في مظاهرات داعمة لقطاع غزة تطالب بمقاطعة إسرائيل وإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 9 أشهر.

ففي الأردن، انطلقت مظاهرة شارك فيها المئات في العاصمة عمّان دعما للمقاومة الفلسطينية التي تواجه العدوان الإسرائيلي على غزة.

كما تظاهر آلاف المغاربة في وقفات بعدة مدن عقب صلاة الجمعة، تضامنا مع قطاع غزة، وجددوا مطالبتهم بمقاطعة إسرائيل والدول الغربية الداعمة لها تجاريا، ووقف التطبيع مع الاحتلال.

ومن بين المدن المغربية التي شهدت وقفات، تنغير وميدلت وتنجداد وبني ملال والدار البيضاء (شمال) وتازة وجرسيف (شرق) وبركان (شمال شرق).

وفي ألمانيا، أقام طلاب مؤيدون لفلسطين مخيما أمام مبنى هنري فورد باو التابع للجامعة برلين الحرة، كما خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة بريمن تضامنا مع الفلسطينيين.

وخرجت مظاهرة أمام السفارة الأميركية في العاصمة الماليزية كوالالمبور تطالب بوقف الحرب على غزة وسرعة إدخال المساعدات.

وتظاهر العشرات أمام مصنع الأسلحة "توزينكروب" في مدينة كيل الألمانية دعما لغزة، ومطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وفي فرنسا، احتج طلاب مؤيدون لفلسطين في متحف اللوفر للتنديد بالإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة.

كما شهدت السويد اعتصاما احتجاجيا نصرة لفلسطين ضد شركة "إلبيط" للصناعات العسكرية في المحطة المركزية لمدينة يوتبوري.

وبوتيرة يومية، تشهد عديد من المدن في أنحاء العالم وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وبرفع الحصار عن القطاع وإدخال المساعدات إليه، ومنع تصدير الأسلحة لإسرائيل.