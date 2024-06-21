تنظيم يورو 2024 "سيئ".. أبو تريكة يصنع الحدث في مواقع التواصل

"أبو تريكة حينما يضرب ولا يبالي" هكذا تفاعلت الجماهير الرياضية على منصات التواصل الاجتماعي، مع تصريحات نجم كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة عندما انتقد سوء تنظيم ألمانيا لبطولة كأس أمم أوروبا 2024.

وفي التفاصيل، قال أبو تريكة في الأستوديو التحليلي الخاص ببطولة "يورو 2024″، على قنوات بي إن سبورتس -أول أمس الأربعاء- إنه "خلال مونديال قطر، وضع لاعبو ألمانيا أيديهم على أفواههم، ونحن الآن نضع أيدينا على أعيننا، والتنظيم في بطولة اليورو سيئ وفيه الكثير من المشاكل".

أبو تريكة حينما يضرب ولا يبالي

الألمان فشل في التنظيم، غطوا افواههم دعما للشواذ، ونحن نغطي أعيننا 10 أشهر كفيلة بهدم فكرة النموذج الغربي الكاذب. pic.twitter.com/00pbgPWwwX — د. وصفي عاشور أبو زيد – Dr. Vasfi Aşur Abuzid (@dr_wasfy) June 21, 2024

وأيد الكثير من مستخدمي منصات التواصل، تصريحات أبو تريكة التي انتقد فيها التنظيم السيئ الذي يشهده يورو 2024 في البلد المستضيف ألمانيا، خاصة مع انتشار الفيديوهات التي توثق مشاكل عديدة تشهدها بطولة الأمم الأوروبية الحالية.

دائما في المواقف التي تحتاج فيها متقدمين تجد الكبير محمد ابو تريكة@trikaofficial pic.twitter.com/EMIVotyOJk — م/ ماجد حلو العنزي (@engmjd) June 21, 2024

وتداول مغردون مشاهد تؤكد سوء التنظيم وعدم الاستعداد الكافي لملاعب البلد المنظم، خاصة أن ألمانيا كانت من بين الدول التي "شككت في تنظيم قطر لمونديال2022" حسب قولهم.

في ألمانيا التي حاربت وشككت في قدرة #قطر على تنظيم المونديال هكذا يتم تصريف مياه الأمطار في أحد ملاعب #بطولة_امم_اوروبا_2024 يورو 2024 😂 pic.twitter.com/sRjHVeiA5t — نفود الدوحة Nfuod (@nfuodq_) June 19, 2024

وانا أتفرج على ملاعب #EURo2024 وهي تغرق وحوادث الشغب في المانيا

تذكرت هجوم المانيا والأوربيين على تنظيم مونديال 2022 في #قطر اللي نجح نجاح باهر وقعدت اتشمت فيهم…😁 pic.twitter.com/vuwRPOkI0i — حسن حمود 🇶🇦 (@BoHomoud007) June 18, 2024

وعرف يورو ألمانيا 2024 انتقادات واسعة بسبب سوء التنظيم، مع أن حفل الافتتاح كان بسيطًا للغاية ولم يكن مذهلا كما يتوقع لبطولات قارية.

كما شهد ملعب سيغنال إيدونا بارك، فوضى عارمة قبل انطلاق مباراة تركيا وجورجيا بسبب تسرب مياه الأمطار الغزيرة إلى أجزاء منه، وأثارت المشاهد سقوط الأمطار في دورتموند سخرية من الجماهير الرياضية داخل الملعب وخارجه على منصات التواصل.

وبعد الانتقادات التي طالت تنظيم يورو ألمانيا 2024 البلد المستضيف، خرج رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية بتصريحات وقال "ما حدث خلال مونديال 2022 كان مبالغا فيه ومزعجا من قبلنا"