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تنظيم يورو 2024 "سيئ".. أبو تريكة يصنع الحدث في مواقع التواصل

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محمد أبو تريكة ينتقد تنظيم يورو ألمانيا 2024 (الجزيرة)
21/6/2024

"أبو تريكة حينما يضرب ولا يبالي" هكذا تفاعلت الجماهير الرياضية على منصات التواصل الاجتماعي، مع تصريحات نجم كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة عندما انتقد سوء تنظيم ألمانيا لبطولة كأس أمم أوروبا 2024.

وفي التفاصيل، قال أبو تريكة في الأستوديو التحليلي الخاص ببطولة "يورو 2024″، على قنوات بي إن سبورتس -أول أمس الأربعاء- إنه "خلال مونديال قطر، وضع لاعبو ألمانيا أيديهم على أفواههم، ونحن الآن نضع أيدينا على أعيننا، والتنظيم في بطولة اليورو سيئ وفيه الكثير من المشاكل".

وأيد الكثير من مستخدمي منصات التواصل، تصريحات أبو تريكة التي انتقد فيها التنظيم السيئ الذي يشهده يورو 2024 في البلد المستضيف ألمانيا، خاصة مع انتشار الفيديوهات التي توثق مشاكل عديدة تشهدها بطولة الأمم الأوروبية الحالية.

وتداول مغردون مشاهد تؤكد سوء التنظيم وعدم الاستعداد الكافي لملاعب البلد المنظم، خاصة أن ألمانيا كانت من بين الدول التي "شككت في تنظيم قطر لمونديال2022" حسب قولهم.

وعرف يورو ألمانيا 2024 انتقادات واسعة بسبب سوء التنظيم، مع أن حفل الافتتاح كان بسيطًا للغاية ولم يكن مذهلا كما يتوقع لبطولات قارية.

كما شهد ملعب سيغنال إيدونا بارك، فوضى عارمة قبل انطلاق مباراة تركيا وجورجيا بسبب تسرب مياه الأمطار الغزيرة إلى أجزاء منه، وأثارت المشاهد سقوط الأمطار في دورتموند سخرية من الجماهير الرياضية داخل الملعب وخارجه على منصات التواصل.

وبعد الانتقادات التي طالت تنظيم يورو ألمانيا 2024 البلد المستضيف، خرج رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية بتصريحات وقال "ما حدث خلال مونديال 2022 كان مبالغا فيه ومزعجا من قبلنا"

 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي