أخبار|فلسطين

القسام تضرب بمسيّرة "الزواري" وتتصدر منصات التواصل

مدة الفيديو 00 minutes 32 seconds
21/6/2024

غزت مشاهد نشرتها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تظهر استهداف قوة إسرائيلية في مستوطنة حوليت بطائرة مسيّرة من طراز "الزواري"، منصات التواصل الاجتماعي.

وانتشرت المشاهد على نطاق واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حيث وصفها مستخدمو الفضاء الأزرق فيسبوك بالصعبة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، وقال أحدهم "يوم الكمائن القسامية بامتياز".

ونفى البعض ما يدعيه جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن سيطرته على قطاع غزة، فقال أحدهم "هذا مؤشر قوي على كذب قادة الكيان وتضليلهم الرأي العالمي بأن المقاومة تحت الأرض فقط وأنهم يسيطرون على القطاع".

بينما أكد مغردون أن كتائب القسام تمتلك تكتيكات عسكرية كبيرة، فرغم تحليق الطائرات التجسسية للجيش الإسرائيلي في أجواء غزة على مدار 24 ساعة فإنها استطاعت إطلاق مسيرة "الزواري".

 

يشار إلى أن الطائرة المسيرة التي أطلقتها القسام صنعها المهندس التونسي والقيادي في كتائب القسام محمد الزواري، الذي اغتاله الموساد عام 2016، وصنعت 30 طائرة منها عام 2008 بإشراف الزواري نفسه، وظهرت أول مرة في معركة سيف القدس عام 2021، ثم في طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي