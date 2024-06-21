الاحتلال يحصي خسائره بعمليات المقاومة بغزة خلال 24 ساعة

كشف الجيش الإسرائيلي بعضا من خسائره التي تكبدها في معارك خلال الـ24 ساعة الماضية مع فصائل المقاومة في محاور مختلفة من قطاع غزة، وواصل قصفه لمناطق متعددة في غزة.

فقد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة 8 آخرين في كمين لكتائب القسام جنوبي قطاع غزة أمس، كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم نقل 5 جنود إسرائيليين إلى مستشفى هداسا في القدس وصفت جروح اثنين منهم بالخطيرة. وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جنديين أصيبا بجروح خطيرة بصاروخ مضاد للدروع في رفح.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين من قوات الاحتياط لديه في هجوم بقذيفة هاون نفذته كتائب القسام قرب حي الزيتون في مدينة غزة أمس الخميس.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن 6 جنود أصيبوا خلال الـ24 ساعة الماضية في معارك غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أول أمس الأربعاء أن عدد قتلاه منذ بداية الحرب بلغ 662 ضابطا وجنديا، أما عدد الجرحى فوصل إلى 3866 عسكريا منذ بداية الحرب، بينهم 582 جروحهم خطيرة، ولا يزال 239 عسكريا يخضعون للعلاج إثر إصابتهم في معارك غزة.

عمليات لافتة للمقاومة

وكانت القسام أعلنت أن مقاتليها نصبوا كمينا محكما لقوة إسرائيلية مدرعة بتفجير لغم ذي قوة تفجيرية كبيرة، تم زرعه في طريق القوة الإسرائيلية جنوب حي تل السلطان غرب رفح، بعد عمليات رصد استمرت أياما عدة.

وأضافت القسام أن مقاتليها فجروا اللغم في دبابة ميركافا لحظة مرورها في المكان، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل ومقتل طاقمها، وأشارت كتائب القسام إلى أن عمليات نقل أشلاء الجنود القتلى وحطام الدبابة دامت عدة ساعات.

كما أعلنت كتائب القسام قصف مقر قيادة وتحكم إسرائيلي في شرق حي الزيتون بمدينة غزة، وإيقاع قتلى وجرحى، وقالت إن مقاتليها رصدوا هبوط مروحيات إجلاء للجيش الإسرائيلي.

وفي جنوب القطاع، أعلنت القسام أن مقاتليها أجهزوا على جنود إسرائيليين من المسافة صفر بعد ملاحقتهم داخل أزقة مخيم الشابورة بمدينة رفح إثر كمين مركّب هناك. وقالت القسام إن الجنود الإسرائيليين هم طاقم دبابتي ميركافا فروا منهما بعد استهداف الدبابتين بقذائف "الياسين 105".

كما أعلنت القسام استكمال مقاتليها الكمين المركّب المعد مسبقا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في مخيم الشابورة، وأن مقاتليها تمكنوا مجددًا من استهداف آليتين إسرائيليتين من نوع "إيتان" بقذائف "الياسين 105".

من جهتها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا، ودمرت دبابة أخرى بعبوة شديدة الانفجار في حي الشابورة برفح.

ولم يصدر أي إعلان عن خسائر جيش الاحتلال في هذا الكمين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن حدث صعب في الشابورة.

وبثت سرايا القدس -في وقت سابق- مشاهد قالت إنها لقصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

وأعلنت -في بيانات عدة- مسؤوليتها عن قصف تجمع للجنود بمحيط مسجد سعد شرق حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون.

كما قالت إنها قصفت غرف القيادة والسيطرة على خط الإمداد في محور نتساريم جنوب مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن لواء ناحال يواصل القتال في منطقة رفح تحت قيادة الفرقة 162. وأضاف أن قوات النحال نفذت خلال الأسابيع الماضية عمليات مسح استخباراتية ومداهمات لما أسماها بالأهداف في منطقة رفح. وأوضح الجيش أنه رصد عبر مسيرة إسرائيلية فتحة نفق داخل أحد المنازل وممرا استخدمه مقاتلو حماس وسط الأحياء السكنية.

قصف إسرائيلي

قال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأفاد المراسل بوقوع إطلاق نار من دبابات إسرائيلية على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما نسف جيش الاحتلال مباني سكنية بالحي السعودي غربي مدينة رفح جنوبي القطاع. وتعرض شارع الجلاء بمدينة غزة إلى قصف مدفعي إسرائيلي.

وقد وثقت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 35 شخصا وإصابة 130 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك ارتفع عدد الشهداء في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 37 ألفا و431، إضافة إلى 85 ألفا و653 جريحا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.