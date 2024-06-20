وزير إسرائيلي: نستعد لسيناريوهات دفن كبرى في الجبهة الشمالية

قال وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي مايكل مالكيلي أمس الأربعاء إن وزارته تستعد لسيناريوهات دفن طارئة استعدادا لاحتمال اندلاع حرب في الجبهة الشمالية.

وأضاف -في مقابلة مع القناة الـ14 الإسرائيلية- أن وزارة الخدمات الدينية المكلفة بالدفن تستعد لسيناريوهات وصفها بـ"الكبرى" في الشمال، دون أن يوضح ماذا يقصد بذلك.

وشرح أن وزارته طلبت من الحكومة حتى قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي التحضير "للدفن الطارئ"، قائلا "يجب الاستعداد لمثل هذه الحوادث عموما"، وفق تعبيره.

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي المصادقة على الخطط العملياتية لشن هجوم في لبنان، فيما توعد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس حزب الله بالقضاء عليه، إذا اندلعت "حرب شاملة".

وقال كاتس إن إسرائيل قريبة جدا من اللحظة التي ستقرر فيها تغيير قواعد اللعبة ضد حزب الله ولبنان، وفق وصفه.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله حذر أمس من أن أي مكان في إسرائيل "لن يكون بمنأى" عن صواريخ مقاتليه عند اندلاع حرب، منبها في الوقت نفسه قبرص من مغبّة فتح مطاراتها وقواعدها أمام إسرائيل لاستهداف لبنان.

وتسعى واشنطن إلى تجنب اندلاع حرب على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لكن القناة الـ13 الإسرائيلية نقلت عن المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين إعلانه أمس فشل محاولات التسوية بين حزب الله وإسرائيل بعد زيارته بيروت وتل أبيب، قائلا إن اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "كان سيئا".

تجدر الإشارة إلى أن فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها حزب الله، تتبادل منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفا يوميا مع الجيش الإسرائيلي على الحدود أسفر عن مئات الضحايا بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتؤكد الفصائل أن عملياتها تندرج في إطار التضامن مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة خلفت قرابة 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل في المساكن والبنية التحتية.