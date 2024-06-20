غارة على الحديدة والحوثيون يستهدفون 153 سفينة مرتبطة بإسرائيل

قالت جماعة أنصار الله (الحوثيين) إن غارة أميركية بريطانية استهدفت اليوم الخميس محافظة الحديدة غربي اليمن، مؤكدة أن عناصرها استهدفوا 153 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، منذ بدء "عمليات إسناد غزة" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما قال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي إنها نفذت 10 عمليات بصواريخ باليستية ومسيرات وزوارق استهدفت 8 سفن خلال أسبوع.

وأكد أن سفينة ثانية توشك على الغرق في خليج عدن، وذلك بعد أن نشرت الجماعة أمس الأربعاء مقطع فيديو يظهر استهداف وإغراق سفينة نقل البضائع تيوتر بزورقين مسيّرين.

وأكدت البحرية البريطانية -في بيان لها- غرق السفينة تيوتر، مشيرة إلى أنه "تم استهدافها بطائرة مسيرة للحوثيين في 12 يونيو/حزيران الجاري".

غارة بالحديدة

وذكرت قناة" المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين اليوم الخميس -في خبر عاجل مقتضب- أن "العدوان الأميركي البريطاني استهدف بغارة مديرية الصليف في محافظة الحديدة".

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت أمس الأربعاء تعرض مديرية الدريهمي في الحديدة أيضا لـ3 غارات أميركية بريطانية.

وتعتبر الحديدة المطلة على البحر الأحمر، أكثر محافظات اليمن تعرضا لغارات أميركية بريطانية، منذ بدء عملياتهما في البلاد مطلع العام الجاري. وهي إحدى أهم المحافظات اليمنية حيث تحتوي على مطار دولي و3 موانئ حيوية وتمتلك شريطا ساحليا طويلا وعددا من الجزر.

حصيلة العمليات

من ناحية أخرى، أعلن الحوثيون اليوم أن قواتهم استهدفت 153 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، منذ بدء العمليات الداعمة لغزة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال عبد الملك الحوثي -في كلمة متلفزة بثتها قناة المسيرة- "حرص شعبنا وقواتنا على استمرار عمليات الإسناد لغزة حتى في يوم عيد الأضحى المبارك (بدأ الأحد)".

وأضاف "إجمالي السفن المستهدفة والمرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأميركي والبريطاني بلغ 153 سفينة.. وأبرز عمليات هذا الأسبوع استهداف حاملة الطائرات آيزنهاور الأميركية شمال البحر الأحمر بالصواريخ، ومطاردتها".

وأكد أن "من أبرز المستجدات غرق السفينة تيوتر بعد عملية نوعية لقواتنا البحرية"، كاشفا أن عناصر من القوات البحرية الحوثية "تمكنوا من الصعود إلى السفينة، وقاموا بتفخيخها وتفجيرها بعد إصابتها بزورق حربي".

تضامن مع غزة

تجدر الإشارة إلى أن الحوثيين يستهدفون بصواريخ ومسيّرات منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، وذلك في إطار تضامنهم مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية بدعم أميركي للشهر الثامن على التوالي.

وردا على هجمات الجماعة، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة، منذ مطلع العام الجاري، غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن.

ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلنت جماعة الحوثي في يناير/كانون الثاني الماضي أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء الحرب على غزة.