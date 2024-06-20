إيران تندد بتصنيف كندا الحرس الثوري منظمة إرهابية

نددت إيران -اليوم الخميس- بتصنيف كندا للحرس الثوري "منظمة إرهابية" ووصفت ذلك بأنه "تحرك غير حكيم وغير تقليدي وله دوافع سياسية" وفق وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قوله إنه لن يكون لخطوة كندا أي تأثير على شرعية الحرس الثوري وما وصفه بقوته الرادعة، مضيفا أن طهران تحتفظ بحق الرد على ذلك التصنيف.

وكانت كندا أدرجت أمس الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، وهي خطوة قد تؤدي إلى فتح تحقيق بحق مسؤولين إيرانيين سابقين كبار يعيشون حاليا في كندا.

ورأت أوتاوا أن إيران "أثبتت ازدراءها بحقوق الإنسان، وأظهرت نية لزعزعة استقرار النظام الدولي".

وتصنف كندا بالفعل فيلق القدس -الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني- جماعة إرهابية. وقطعت أوتاوا علاقاتها الدبلوماسية مع طهران عام 2012.

يذكر أن الولايات المتحدة اتخذت خطوة مماثلة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية عام 2019، بينما تتهم دول غربية الحرس الثوري بشن حملة إرهاب عالمية.

وترفض إيران تلك الاتهامات، وتقول إن الحرس الثوري مؤسسة سيادية مسؤولة عن حماية الأمن القومي للبلاد.