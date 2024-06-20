شهداء في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات ودير البلح

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على قطاع غزة واستهدفت مواقع في مخيم النصيرات ودير البلح، بينما قصفت المقاومة الفلسطينية تجمعات لقوات الاحتلال في القطاع وشنت هجوما على مستوطنة قريبة منه.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد سيدتين فلسطينيتين وإصابة أكثر من 12 آخرين -بينهم أطفال ونساء- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة فجر اليوم الخميس.

وأضاف المراسل أن فرق الدفاع المدني تعمل وبمساعدة الأهالي على البحث عن المفقودين تحت الركام.

وذكر أيضا أن مسيرات إسرائيلية قصفت مجموعة من الفلسطينيين شرق دير البلح مما أسفر عن شهيد وعدة مصابين.

من جانب آخر، قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها قصفت قوات الاحتلال المتوغلة جنوب شرقي حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما أعلنت الكتائب إطلاق طائرة "زوارِي" انتحارية على قوات الاحتلال في مستوطنة حوليت المحاذية لقطاع غزة، وذلك لأول مرة منذ نحو 7 أشهر.

من جهتها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها قصفت بقذائف الهاون تجمعات الاحتلال في محيط مسجد سعد شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وبثت سرايا القدس مشاهد قالت إنها لقصفها قوات إسرائيلية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 12 جنديا في معارك غزة خلال 24 ساعة.

وأوضح جيش الاحتلال أن عدد قتلاه منذ بداية الحرب على غزة بلغ 662 ضابطا وجنديا، في حين بلغ عدد الجرحى 3860 من بينهم 582 جروحهم خطيرة.

وتواصل إسرائيل العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما خلف قرابة 123 ألف شهيد وجريح، مع دمار واسع في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.