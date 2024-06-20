شبكة حقوقية تؤكد اعتقال نحو 4700 لاجئ عادوا لسوريا

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -اليوم الخميس- إنها وثقت ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين نفذها النظام السوري.

وذكرت الشبكة الحقوقية -في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين- أن استمرار الانتهاكات التي دفعت السوريين للجوء هو السبب الرئيسي وراء عدم قدرتهم على العودة إلى وطنهم، ودفع آخرين للجوء.

وشددت على أن اللاجئين العائدين يتعرضون لأنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها المقيمون في سوريا، والسبب الأساسي هو غياب القانون، مشيرة إلى ضرورة تحقيق انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يضمن أمن السوريين.

وأكدت الشبكة الحقوقية أنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 367 مدنيا بينهم 56 طفلا و34 سيدة، و43 شخصا تحت التعذيب، كما وثقت اعتقال 828 شخصا في سوريا على يد أطراف النزاع منذ مطلع العالم الجاري.

ووفق الأمم المتحدة، يبلغ عدد اللاجئين السوريين حول العالم نحو 6.4 ملايين لاجئ، ويواجه بعضهم ضغوطا في بلدان لجوئهم تدفعهم للعودة إلى سوريا التي صنفتها الأمم المتحدة بأنها غير آمنة، وسط سعي عدد كبير من المواطنين في البلاد إلى اللجوء بحثا عن حياة كريمة.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت عام 2000 يوم 20 يونيو/حزيران للاحتفال باللاجئين الذين تتزايد أعدادهم مع ازدياد الصراعات والحروب.