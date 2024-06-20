سي إن إن: إسرائيل تخطط لحرب مدمرة ضد حزب الله

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إسرائيل أبلغت واشنطن بتخطيطها لنقل موارد إلى الشمال استعدادا لهجوم محتمل ضد حزب الله اللبناني.

وأضاف المسؤولون أن "تداعيات حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله ستكون مدمرة"، مشيرين إلى أن احتمال تجسيد هذا السيناريو تتزايد في ظل تلاشي فرص التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

كما أشاروا إلى أن إسرائيل أبلغت واشنطن بمخاوفها من تعرض منظومة القبة الحديدية لهجمات واسعة النطاق من حزب الله.

وبشأن الجولة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في المنطقة مطلع الشهر الجاري، ذكر المسؤولون الأميركيون أن بلينكن أخبر أحد نظرائه العرب -دون تسميته- أن إسرائيل تبدو عازمة على التوغل في لبنان.

وقالوا إن المسؤول العربي أبلغ بلينكن أن حزب الله لن يوقف هجماته على إسرائيل حتى توقف عملياتها المستمرة في غزة.

يشار إلى أن تهديدات إسرائيل بشن عملية عسكرية واسعة في لبنان تصاعدت مؤخرا، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -في وقت سابق هذا الشهر- إن الجيش جاهز لعملية مكثفة في لبنان إذا لزم الأمر، متعهدا بإعادة الأمن للحدود الشمالية لإسرائيل.

كما توعد وزير الخارجية يسرائيل كاتس بالقضاء على حزب الله في حال اندلاع "حرب شاملة"، وأعلن الجيش الإسرائيلي أول أمس الثلاثاء موافقته على خطط عملياتية لتنفيذ هجوم في لبنان.

في المقابل، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله -في كلمة له أمس الأربعاء- إن "احتمال الانزلاق إلى حرب كبرى وارد في أي لحظة رغم أن الحزب لا يريد حربا شاملة"، مؤكدا أنه "إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا سقف ولن يكون هناك مكان في الكيان (إسرائيل) بمنأى عن صواريخنا".