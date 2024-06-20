روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على منشآت الطاقة

استهدفت الهجمات الروسية الأوكرانية المتبادلة عددا من من منشآت الطاقة في البلدين، وفي حين أعلنت أوكرانيا أن هجوما روسيا أضر بالبنية التحتية في 4 مناطق أوكرانية قالت موسكو إنها احتوت حريقا بعد هجوم بمسيّرات أوكرانية على أحد مستوعاتها للطاقة.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية اليوم الخميس عبر تطبيق تليغرام إن هجوما شنته روسيا خلال الليل ألحق أضرارا بالبنية التحتية للطاقة في 4 مناطق أوكرانية.

وأضافت الوزارة أن الهجوم أسفر عن إصابة 3 عمال في إحدى منشآت الطاقة المتضررة، فضلا عن انقطاع الكهرباء عن بعض المستهلكين.

وعلى الجانب الآخر، اندلع حريق في مستودع للوقود بمنطقة أديغيا الروسية بعد هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية صباح اليوم، وكتب رئيس المنطقة على تليغرام أن الحريق تم إخماده بالفعل.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الدفاعات الجوية أسقطت 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، من بينها 6 طائرات فوق أديغيا.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في أبريل/نيسان الماضي أن الضربات التي تشنها بلاده ضد منشآت للطاقة في أوكرانيا تأتي في سياق العمل على تحقيق هدف الكرملين بـ"نزع سلاح" كييف.

وقال بوتين خلال استقباله في الكرملين حليفه رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو "نحن نفترض أنه من خلال هذا الأسلوب نقوم بالتأثير على القطاع العسكري الصناعي لأوكرانيا".

وأضاف الرئيس الروسي أن الضربات تأتي أيضا في إطار الرد على استهداف أوكرانيا منشآت طاقة روسية بسلسلة من الضربات في الآونة الأخيرة.

وكانت روسيا شنت في شتاء عام 2022-2023 ضربات مكثفة طالت منشآت الطاقة الأوكرانية، مما حرم الملايين من التيار الكهربائي والتدفئة لفترات طويلة.

لكن عدد هذه الضربات انخفض في الشتاء الماضي إلى أن عاودت موسكو استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية اعتبارا من مارس/آذار الماضي.