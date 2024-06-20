رئيس الوزراء القطري يستقبل وزير الخارجية الإيراني بالوكالة

استقبل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء في الدوحة، وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني.

وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل خفض التصعيد والتهدئة، بحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية.

وأضافت الوزارة في بيان أن اللقاء بحث مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتواصل دولة قطر جهودها في الوساطة بين أطراف الحرب من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، وإبرام صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

وكانت وساطة قطرية -بدعم مصري أميركي- قد نجحت في التوصل لهدنة إنسانية مؤقتة بغزة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين حماس وإسرائيل، واستمرت أسبوعا تم خلاله إطلاق 240 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال مقابل إطلاق أكثر من 100 محتجز لدى المقاومة في غزة، من بينهم نحو 80 إسرائيليا.