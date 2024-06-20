بلينكن يبحث مع وفد إسرائيلي وقف إطلاق النار بغزة وعدم التصعيد مع لبنان

قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن سيبحث العمل الجاري على اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين، وذلك خلال اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين.

وأضاف ميلر لصحفيين أن بلينكن سيبحث اليوم الخميس (بالتوقيت الأميركي) أيضا الوضع على امتداد الحدود الإسرائيلية مع لبنان في الاجتماع مع رون ديرمر وزير الشؤون الإستراتيجية وتساحي هنغبي مستشار الأمن القومي الإسرائيلي.

وقالت الخارجية الأميركية إن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق للنار بغزة سيسهم في خفض التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأضافت أن واشنطن أوضحت رغبتها في حل دبلوماسي للصراع الحالي ولا تريد رؤية تصعيد على حدود إسرائيل ولبنان.

في السياق ذاته، قال ميلر إن أميركا تواصل العمل مع قطر ومصر وإسرائيل من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة.

وكان البيت الأبيض اعتبر اليوم الخميس أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع بشأن التأخر في تسليم شحنات الأسلحة الأميركية لبلاده "مهينة".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين إن "تلك التصريحات كانت مخيبة للآمال بشدة ومهينة لنا بالتأكيد، نظرا لحجم الدعم الذي نقدمه وسنواصل تقديمه".

وكان نتنياهو نشر -الثلاثاء الماضي- مقطع فيديو باللغة الإنجليزية قال فيه إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد له أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على رفع القيود المفروضة على تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، الأمر الذي رفض بلينكن تأكيده.

وأبريل/نيسان الماضي، حذر بايدن إسرائيل من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تزويدها بالأسلحة إذا نفذت قواتها عملية كبيرة في رفح، جنوب غزة، التي تعد الملاذ الأخير لعديد من النازحين بسبب الحرب.