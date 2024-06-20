بالإنفوغراف.. تعرف على أعداد اللاجئين في يومهم العالمي

يحتفل العالم اليوم بـ"يوم اللاجئين" العالمي الذي خصصته الأمم المتحدة لإبراز حقوق واحتياجات وأحلام المجبرين على الفرار.

وقالت الأمم المتحدة إن اليوم العالمي للاجئين هذا العام يركز على خلق عالم يرحب باللاجئين، في وقت يحتاجون فيه إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى.

وأكدت أن على المجتمعات التي ترحب باللاجئين إشراكهم في شبكاتها، وتحديد الفرص المتاحة لهم للعمل والازدهار، والاحتفال بنقاط قوتهم، والاعتراف بالتحديات التي يواجهونها.

والعام الماضي، فاق عدد اللاجئين المسجلين لدى الأمم المتحدة الـ31 مليون لاجئ مع تصاعد النزاعات والحروب في كل من فلسطين وأوكرانيا والسودان، وعدم إيجاد حلول تضمن لمواطني البلدان التي شهدت حروبا قاسية -مثل سوريا وأفغانستان- حياة كريمة وآمنة في بلدانهم.

6 ملايين لاجئ فلسطيني

وفي فلسطين، أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والشتات تجاوز 6 ملايين، وما زالوا يعانون اللجوء نتيجة تهجيرهم من أراضيهم قسرا إبان نكبة عام 1948.

ومن بين إجمالي اللاجئين يعيش نحو 2.5 مليون في الضفة الغربية وقطاع غزة، 15% منهم يعيشون في الضفة الغربية و27% في قطاع غزة، وفق الجهاز المركزي للإحصاء.

وفي يوم اللاجئين العالمي أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تمسكها بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ورفضها محاولات إسرائيل -بدعم من الولايات المتحدة- إلغاء دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).