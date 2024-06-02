لماذا غضب إسرائيليون من فوز ريال مدريد بلقب دوري الأبطال؟

أثار تتويج فريق ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غضب وانزعاج إسرائيليين بعد فوزه مساء أمس بنتيجة 2-صفر على بوروسيا دورتموند الألماني في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

وجاء هذا الانزعاج على خلفية اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية قبل أيام، وهو قرار انعكس سلبا على الشارع الرياضي ومنصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل.

وقبل بداية مباراة النهائي تمنى الإسرائيليون خسارة الفريق الملكي بسبب دعم بلاده للقضية الفلسطينية، وكتب الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين "نتمنى خسارة فريق (ريال مدريد) الإسباني، وكل دولة تُعادي إسرائيل لن تصيبها البركة اليهودية".

نتمنى خسارة فريق (ريال مدريد ) الإسباني اليوم . كل دولة تُعادي إسرائيل لن تصيبها البركة اليهودية. pic.twitter.com/BoR6R0H68E — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) June 1, 2024

أما المحلل الإسرائيلي بن كاسبيت فقال -في تدوينة نشرها على منصة إكس- " لم يسبق لي أن شجعت فريقا أصفر حتى مساء السبت (اللون الأصفر بإسرائيل يرمز إلى اليمين المتطرف)، دورتموند. نعم، لأنه فريق في صالحنا".

מעולם לא עודדתי קבוצה צהובה.

עד הערב.

דורטמונד. כן, כי הם בעדנו. — Ben Caspit בן כספית (@BenCaspit) June 1, 2024

وعلق أحد المدونين الإسرائيليين ممن تمنوا خسارة ريال مدريد بالقول" أقسم إذا فاز الريال فسيكون هذا أحد أصعب الأسابيع التي مررت بها في حياتي".

נשבע שאם ריאל מנצחת היום זה אחד מהשבועות הכי קשים שהיו לי בחיים — Dor Dayag 🎗️ (@Dor_Dayag) June 1, 2024

لكن رياح الساحرة المستديرة جرت بما لا تشتهيه سفن المتابعين الإسرائيليين حيث فاز الفريق الملكي على منافسه الألماني، ليعود إيدي كوهين ويعلق مجددا بعد أن خاب ظنه "تمنياتي لم تتحقق للأسف".

تمنياتي لم تتحقق للاسف pic.twitter.com/LqVfloFPtj — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) June 1, 2024

وعبر متابع آخر عن غضبه من فوز الريال بالقول" كنت أتمنى فوز فريق دورتموند لموقف بلاده مع دولتنا، لكن مع الأسف فاز الفريق الذي اعترفت بلاده بالمجرمين"، وفق تعبيره.

كما دعا آخرون إلى عدم بث أي مباراة للدوري الإسباني أو لفريق إسباني داخل إسرائيل.

ריאל מדריד אלופת אירופה בכדורגל בזכות נצחון 0-2 על דורטמונד בגמר ליגת האלופות

מאז תמיכתה החד צדדית של ספרד במדינת פלסטין הכל מתגמד. pic.twitter.com/uhRUBzQhaF — Tobi (@bir_tobi83413) June 2, 2024

حادثة أخرى

لكن فوز فريق ريال مدريد لم يكن الحدث الوحيد الذي أغضب الإسرائيليين، حيث كان وزير خارجيتهم يسرائيل كاتس أيضا في مرمى سهام الانتقاد، بسبب ارتدائه قميص الفريق الملكي خلال ممارسته الرياضة في نيويورك.

وعلق أحد الإسرائيليين على الواقعة بالقول "كيف يمكن أن يكون وزير الخارجية الإسرائيلي من مشجعي ريال مدريد وهو يواصل تدمير العلاقات المتوترة بين إسرائيل وإسبانيا بسبب اعترافها بالدولة الفلسطينية".

איך שר החוץ יכול להיות אוהד ריאל מדריד בזמן שהוא ממשיך להשמיד את היחסים המתוחים בין ישראל לספרד, בשל הכרתה במדינה פלסטינית איזה ניגוד עניינים https://t.co/t9EB0e8eTy — Heedo Abu Laban • عبد الحميد • חידו אבו לבן (@HeedoAbuLaban) June 1, 2024

في المقابل، احتفى جمهور منصات التواصل في العالم العربي بفوز الريال على الفريق الألماني، حتى إن بعض أنصار فريق برشلونة، الغريم التقليدي للنادي الملكي، فرحوا بالفوز من باب المناكفة وإغاظة الإسرائيليين، وكتب أحدهم "انا كنت بتمنى خسارة الريال، لكن عشان إسبانيا اعترفت بفلسطين نتمنى الريال يضيف الكأس الـ15".

انا كنت بتمني خساره الريال ، لكن عشان اسبانيا اعترفت بفلسطين نتمني الريال يضيف الكأس ال15

💪 — عبدالرحمن الشمباتي.Alshambati (@Al_shambati) June 1, 2024

وعلق آخر ساخرا "أين ذهبت بركتكم.. الهزائم تلاحق كل جهة تقفون فيها. ومن يقف معكم".

أين ذهبت بركتكم…

الهزائم تلاحق كل جهة تقفون فيها. ومن يقف معكم. — إلياس جليان (@ellyassje28) June 1, 2024

يشار إلى أن نادي ريال مدريد عزز رقمه القياسي ليحقق لقب دوري الأبطال للمرة الـ15 في تاريخه والسادسة في آخر 11 عاما.

وأعلنت إسبانيا -إضافة إلى أيرلندا والنرويج- الثلاثاء الماضي اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة قوبلت بإشادة كبيرة من قبل الفلسطينيين وبانتقادات من الحكومة والمسؤولين الإسرائيليين.